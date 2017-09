Toa tàu hàng Bắc - Nam chở xe đạp điện, mỹ phẩm không giấy tờ

Chiều tối 22-9, tại ga hàng Sóng Thần thuộc thị xã Dĩ An (Bình Dương), Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An đã bất ngờ kiểm tra đột xuất đoàn tàu hàng Bắc –Nam.

Tang vật bị phát hiện

Cán bộ Công an lập biên bản vụ việc

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện toa tàu mang số hiệu VNR 23196 SG vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn gồm: Xe đạp điện mang nhãn hiệu Honda; mỹ phẩm, sữa, bánh kẹo nguồn gốc nhập từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, tại thời điểm chủ hàng đã không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Công an thị xã Dĩ An đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng nêu trên để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.