[TÔI MẤT TIỀN] "All-in, Full margin" cổ phiếu EVE, tôi đã từng ngã gục như thế nào?

Khi đặt bút viết về câu chuyện của mình, tôi vẫn còn đang bàng hoàng, sợ hãi. Hơn 2 năm đã trôi qua kể từ cuộc khủng hoảng mang tên Everpia-EVE của tôi vẫn còn đó, ám ảnh tôi mỗi lần tôi "đu" theo game nào đó.

Hơn một năm Everpia nằm trong watch list

"Duyên" với Everpia của tôi bắt đầu từ khá sớm-năm 2014, sớm hơn rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Lúc đó, tôi đọc được bài viết "Everpia đau đầu với cổ đông lớn" và tôi thấy doanh nghiệp này rất thú vị. Chính xác, ý nghĩ của tôi lúc đó là: Everpia là viên ngọc rồng bị thị trường chứng khoán lãng quên.

Tìm hiểu sâu hơn, tôi hiểu rằng Everpia thật sự là doanh nghiệp "chất" với hoạt động sản xuất kinh doanh đều đều tăng trưởng trong vùng an toàn của ngành dệt may. Là doanh nghiệp mang dòng máu Hàn Quốc, Everpia trong mắt tôi càng hấp dẫn hơn nữa khi chẳng bao giờ làm gì rủi ro cả. Tức, nếu mua cổ phiếu EVE, hàng năm tôi chỉ việc an tâm nhận cổ tức và chờ cổ phiếu tăng dần theo giá trị doanh nghiệp.

Mọi tìm hiểu của tôi đều đem tôi đến một suy nghĩ duy nhất: Không còn gì phải băn khoăn về doanh nghiệp, cổ phiếu nữa, khi có cơ hội hãy đầu tư.

Nghĩ là như vậy nhưng tôi chưa vội rót vốn đầu tư. Tôi biết rằng, cổ phiếu EVE luôn đợi tôi "kiếm lời" nơi khác và không bao giờ bất ngờ dậy sóng khiến tôi không kịp trở tay cả. Cũng nhờ ý nghĩ đó, tôi luôn để EVE trong watch list, mỗi ngày, mỗi ngày lại bồi đắp thêm cho mình chút hiểu biết về doanh nghiệp này.

Ròng rã suốt hơn một năm kể từ lần đầu nghiên cứu Everpia, tôi vẫn không đặt lệnh mua và cũng chưa bao giờ quên Everpia là viên ngọc mà tôi phải sở hữu vào thời điểm nào đó.

Kể dài thế để các bạn biết rằng, tôi là một nhà đầu tư thận trọng, kiên nhẫn và luôn "theo sát" con mồi như thế nào.

Tôi gục ngã vì miếng mồi ngon EVE

Thời gian đã trả cho tôi những gì tôi xứng đáng được nhận. Cổ phiếu EVE "của tôi" bắt đầu có dấu hiệu được các nhà đầu tư quan tâm sâu kể từ khoảng cuối năm 2015.

Tôi nhận thấy khá nhiều lệnh lạ bắt đầu xuất hiện ở cổ phiếu EVE "của tôi" nhưng giá vẫn âm thầm biến động không đáng kể. Tôi cảm nhận rõ, sóng ngầm đang lặng lẽ hình thành. Tôi gom mua dần cổ phiếu EVE. Cũng như phong cách vốn có, tôi mua gom dần chứ không quá vội vã.

Cổ phiếu EVE của tôi cứ nhúc nhích đi lên dần, lâu lâu có phiên tím, lâu lâu lại có phiên xanh sàn và tôi, bằng kiến thức tôi có về EVE, cho rằng những phiên xanh sàn kia là để rũ bỏ các nhà đầu tư không bền gan. Tôi kiên trì nắm giữ. Tôi nghĩ, giá trị thật của EVE xứng đáng ở con số 7x, 8x chứ không phải 2x.

Tôi đúng, cổ phiếu EVE lên dần và câu chuyện EVE càng ngày càng nóng lên khi một số quỹ lớn đến thời hạn rút vốn khỏi EVE và giá cổ phiếu EVE liên tục được phân tích là thấp hơn nhiều giá trị thực. Nhận định của đa phần nhà đầu tư giống với nhận định của tôi một năm trước đến nay nên tôi tự tin mua gom cổ phiếu nhưng không vội vã. Tôi bỏ qua mọi biến động ngắn hạn của cổ phiếu EVE và chờ đợi con sóng ngầm bứt phá.

Cổ phiếu EVE vẫn liên tục nằm trong cái khuôn khá hẹp, tăng không đáng kể, giảm không đáng kể bất chấp những nhà đầu tư lớn liên tục trao tay cổ phiếu.

Tôi âm thầm giữ, nhận cổ tức cao và chờ mùa đại hội cổ đông năm 2016. Tôi biết rõ, năm 2016 sẽ là năm những gì nhà đầu tư dồn nén nhiều năm qua bắt buộc phải giải toả bằng mọi cách. Tôi gom mua nhiều hơn mỗi khi cổ phiếu giảm sâu.

Tài khoản của tôi lớn lên nhanh chóng vào khoảng đầu năm 2016. Cổ phiếu EVE chính thức gây chú ý khi có những chuỗi tăng mạnh, dài ngày hơn. Tôi mua thêm cổ phiếu nhưng vẫn giữ tiền, không dùng margin bởi tôi biết, để tất cả các bên giải toả được vấn đề thì thời gian là yếu tố quan trọng. Tôi tự nhủ sẽ nhìn thật kỹ, thật chắc chắn thời điểm nào tôi nên dùng margin để x đôi, x ba tài khoản. Thời điểm đó, EVE đã giúp tôi đạt lãi tạm tính khoảng 30%.

Nhưng, 30% chưa thoả mãn tôi. Tôi cho rằng, EVE sẽ giúp tôi đổi đời với ít nhất là x đôi tài khoản. Tôi không vội vã chốt lãi.

Tôi đã đúng. Vào đầu năm 2016, ngoài những thông tin về thoái vốn, về giá trị...thì EVE giúp tôi "ăn trọn" sóng nới room khi được UBCKNN chấp thuận nới room ngoại 100%. Lúc này, tôi bắt đầu gom mạnh cổ phiếu EVE và dùng đòn bẩy.

Tôi cho rằng tôi không sai, tôi mua thêm khi giá đang tăng. Tất cả các huyền thoại đầu tư trên thế giới đều mua khi giá đang tăng và tôi học theo họ thì không có lý do gì là không đúng cả.

Cổ phiếu EVE tăng nhanh. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày cá tháng tư năm 2016, tôi dốc hết tất cả tiền tích luỹ của tôi và đổ vào mua EVE. Tôi dùng full margin và danh mục chỉ có một cổ phiếu duy nhất: cổ phiếu EVE của tôi. Tôi nói điều này với vài người thân thích và nói với họ rằng tôi sẽ mua được nhà, sớm thôi, vài tháng nữa.

Tôi được cười ngay sau đó khi cổ phiếu EVE tiếp tục đà tăng mạnh. Lúc này, tôi trong tâm trạng như đang bay, tôi thấy tôi sắp giàu, tôi thấy tôi có thể giúp cuộc đời trung lưu an nhàn của bố mẹ tôi trở nên nhàn nhã hơn. Tôi quyết định vay mượn bạn bè, vay anh chị em họ hàng, và tất nhiên, vay bố mẹ tôi nữa để thực hiện giấc mơ đổi đời đã nằm trong tầm tay với của tôi. Thấy tôi vui mỗi ngày, bố mẹ tôi cũng thường đùa: Thế là sắp được ở nhà mới rồi.

Mọi nguồn tiền vay mượn được, sức mua margin... tôi dùng sạch để mua cổ phiếu EVE. Lúc đó, giá EVE đã lên đến ~43-44.000 đồng/cổ phiếu tức tăng khoảng 65% so với những cổ phiếu EVE đầu tiên tôi mua.

EVE vẫn lên tiếp. Mỗi ngày EVE lên, tôi lại dùng ngay sức mua có được để mua thêm cổ phiếu. Nói đến đây chắc những người nhiều kinh nghiệm chứng trường đã biết, tổng tài sản trên tài khoản của tôi đã gấp ba, bốn lần số tiền tôi đổ vào tài khoản.

EVE đạt mức giá 51.000 đồng vào ngày 14/4/2016 tức tăng 96% so với giá thời điểm tôi bắt đầu mua. Tôi đã là tỷ phú, tôi đã có thể mua nhà. Tôi quyết định rất nhanh: Thôi, không tham lam nữa, ngày mai tôi sẽ bán để nhận định x đôi của tôi là đúng.

Ngày hôm sau, EVE của tôi bỗng chốc như một đứa trẻ hờn dỗi ý nghĩ "thoái vốn" của tôi, đảo chiều xanh sàn. Như rất nhiều lần khác trong nhiều năm qua, tôi nghĩ rằng đây chỉ là bài rung lắc để tay to gom hàng. Tôi quyết định không đặt lệnh, ngày mai cổ phiếu hồi phục sẽ bán.

Cuối ngày, tài khoản tôi nhận tin nhắn đòi nợ của công ty chứng khoán.

Ngày hôm sau, cổ phiếu EVE lại sàn tiếp. Tôi biết rằng, nếu hôm nay tôi không bán ra hoặc không nộp thêm tiền vào tài khoản thì ngày mai, môi giới sẽ bán bớt cổ phiếu EVE của tôi để thu nợ margin.

Tôi đành liều, dùng nốt cứu cánh cuối cùng của mình: Thẻ tín dụng. Tôi chấp nhận mấy phần trăm phí rút tiền để "cứu" lấy những viên ngọc EVE của mình. Tôi nghĩ rằng, tay to hẳn đã gom đầy đủ cổ phiếu của những nhà đầu tư nhơ nhỡ khác và mai EVE sẽ tăng giá.

EVE có thêm phiên giảm nữa rồi mới tăng như mong muốn của tôi. Phiên tăng thứ nhất, tôi bỏ qua không bán. Thứ 2, thứ 3 cũng vậy. Tôi nghĩ EVE lại bước vào sóng mới và 3 phiên giảm điểm vừa qua chỉ giúp EVE lấy đà đi tiếp mà thôi. Và dù gì, EVE vẫn chưa về đỉnh cũ 51.000 đồng.

Tư duy đó đi cùng tôi cả tháng trời sau đó khi cổ phiếu EVE cứ liên tục đi ngang quanh vùng 48-50.000 đồng.

Đến tháng 6/2016, EVE có sóng tăng mới và giá cổ phiếu đã có lúc lên đến 54.000 đồng. Tôi quyết định dùng sức mua mua thêm một chút với lý luận rằng, EVE đã có hơn 1 tháng tích luỹ quanh vùng giá 5x thì chắc chắn sẽ nhanh chóng được đẩy lên 7x, 8x vì giờ đây, thông tin chia thưởng cổ phiếu 2:1 đã được công bố. Tôi dự định sẽ đi tiếp con sóng này cùng EVE của tôi và sẽ chốt lãi trước ngày công ty chốt quyền thưởng cổ phiếu khoảng 1 tuần.

Khủng hoảng lần 2 của tôi bắt đầu từ đó. Cổ phiếu EVE đạt ngưỡng 57-58.000 đồng và quay đầu giảm không phanh vào tháng 7/2016 khi mọi thông tin tốt nhất về EVE thường xuyên xuất hiện.

Stoploss danh mục đầu tư, stoploss cuộc sống

Cuộc khủng hoảng của tôi lần 2 lớn dần theo đà giảm của cổ phiếu EVE. Điện thoại của tôi ngày nào cũng nhận được tin nhắn đòi nợ của công ty chứng khoán. Tôi dùng mọi cách, mọi nguồn tiền để cứu tài khoản không bị bán ra nhưng vô nghĩa, những người có thể vay, tôi đã vay. Thậm chí, tôi đã rút tiền từ thẻ tín dụng và liên tục phải vay tiền bạn bè để đảo nợ rồi lại rút tiền từ thẻ...

Khác với lần giảm trước, EVE gần như không có nhịp hồi trong lần giảm này và khi, sự sụt giảm liên tục của EVE khiến tôi không thể cứu được căn nhà trong mơ nữa thì tôi đành buông xuôi. Áp lực nặng nề, công ty chứng khoán liên tục gọi, tôi tắt điện thoại để không phải nhìn "cổ phiếu EVE của tôi" bị môi giới force bán.

Trước ngày chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng, EVE chỉ còn 41.000 đồng. Tôi thua lỗ nặng nề và điều quan trọng hơn, tài khoản của tôi đã bị bán gần hết. Tôi khủng hoảng, tôi không dám nhìn vào gương, không dám nhìn vào bảng giá, không dám nghe những cuộc điện thoại.

25/7/2016, cổ phiếu EVE về mức 24.200 đồng sau chia thưởng- ngang bằng giá thời điểm đầu mà tôi mua. Giá như, tôi không quá tham lam, tôi đã có thể x mấy tài khoản trong sóng EVE, giá như, tôi không dùng margin thì ít nhất, tôi cũng có lãi 50% phần cổ phiếu thưởng...Nhưng, tất cả chỉ là chữ giá như. Vì tôi đã liên tục dùng sức mua, mua thêm cổ phiếu EVE ở cả vùng giá 5x nên quả bong bóng vỡ, tôi mất tất.

Tôi như người mất hồn. Mọi niềm tin tan vỡ. Có lúc tôi nghĩ quẩn nhưng thật lòng, tôi không dám. Tôi sợ bố mẹ tôi gục ngã-như tôi.

Trong cực cùng của nỗi đau mất tiền, tôi hiểu ra nhiều điều. Đối diện với bản thân mình còn khó hơn cả đối diện với những chủ nợ-chủ yếu là người thân. Tôi thấy tội lỗi với mọi người. Thấy tôi như người mất hồn, mọi người cũng không ai hỏi tôi chuyện đầu tư, chuyện ngôi nhà mơ ước. Bố mẹ tôi lâu nay vẫn đùa sắp được ở nhà mới nay cũng không nói gì nữa. Ánh mắt bố như cầu xin tôi hãy tĩnh lặng, hãy đi qua nỗi đau của mình.

Tôi quyết định stoploss sau khi nhìn ánh mắt đó. Số tiền bán cổ phiếu EVE còn lại chẳng còn là bao. Trả được cho ai, tôi đem đi trả. Tôi xin lỗi những người đã tin tôi, không kèm lời hứa trả vốn vay, trả lãi nào cả. Cũng không ai đòi nợ tôi.

Sau tất cả, điều duy nhất tôi thấy tôi làm đúng là đã stoploss danh mục đầu tư của mình, đồng nghĩa với việc tôi stoploss cho cuộc đời mình. Ít nhất, tôi vẫn còn và người thân không bị mất tôi, không bị sự khủng hoảng của tôi làm cho đau đớn nữa.