Tội phạm tham nhũng tăng cao trong năm 2017

Sáng nay 6/11, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận về công tác tư pháp và phòng chống tham nhũng, các đại biểu đã nghe báo cáo của Chính phủ về công tác, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, Chánh án tòa án nhân dân tối cao năm 2017, công tác thi hành an và báo cáo thẩm tra của Ủy ban tư pháp của quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của thủ tướng Chính phủ, trình bày về báo cáo công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm luật năm 2017.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Tô Lâm, năm 2017 lực lượng chức năng đã khởi tố điều tra 40.497 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội với 58.983 bị can, giảm 5,48% số vụ và giảm 8,08 số bị can so với năm 2016. Tuy nhiên, hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, lưu manh côn đồ có hung khí vẫn xảy ra ở một số nơi. Đáng chú ý, sự gắn kết, đan xem giữa tội phạm hình sự với tội phạm kinh tế, ma túy; tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp; tội phạm chống người thi hành công vụ với tính chất manh động xảy ra ở một số địa phương.

Về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và tham nhũng, đã phát hiện, khởi tố điều tra 854 vụ, 1.491 bị can về tội xâm phạm quản lý kinh tế, ít hơn 33,49% số vụ, 26,27% bị can so với năm 2016.

Ngược lại với xu hướng giảm của tội xâm phạm quản lý kinh tế, tội phạm tham nhũng lại tăng cao cả về số vụ lẫn số bị can với 220 vụ, 479 bị can, tăng 22,8% số vụ và 28,07% số bị can so với năm 2016. Tội phạm về chức vụ đã khởi tối 22 vụ, 803 bị can, ít hơn 8,35% số vụ nhưng lại nhiều hơn 66,13% bị can.

Tội phạm về môi trường đã khởi tố điều tra 348 vụ, 409 bị can, nhiều hơn 19,15% số vụ, 20,29% số bị can so với năm 2016. Tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố điều tra 197 vụ, 339 bị can, ít hơn 9,22% số vụ và 27,18% bị can so với năm 2016.

“Tình hình tội phạm năm 2018 sẽ có xu hướng phức tạp và nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, vi phạm pháp luật còn xảy ra nhiều nếu không có biện pháp quyết liệt”, bộ trưởng Tô Lâm nhận định.

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2017, công tác thi hành án; và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.