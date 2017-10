Tồn kho bất động sản giảm gần 4.300 tỷ đồng so với cuối năm 2016

Theo đó, giá nhà ở trong năm 2016 và 9 tháng năm 2017 nhìn chung không có nhiều biến động. Tại Hà Nội và TP.HCM, giá nhà ở trong khu vực nội đô tại một số dự án căn hộ trung cao cấp có tăng nhẹ, khoảng 3-5% so với năm 2015 (cá biệt có những dự án có mức tăng đến 10%).

Lượng giao dịch thành công năm 2016 và 9 tháng năm 2017 ổn định, chủ yếu tập trung ở phân khúc căn hộ chung cư trung và cao cấp; lượng giao dịch căn hộ có diện tích vừa và nhỏ thấp, do nguồn cung khá hạn chế. Trong 9 tháng năm 2017, theo báo cáo của một số sàn giao dịch bất động sản, tại Hà Nội có khoảng 10.550 giao dịch thành công (giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước); tại TP.HCM có khoảng 11.320 giao dịch thành công (tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước).

Tính đến 20/9/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 26.294 tỷ đồng, so với tháng 12/2016 giảm 4.279 tỷ đồng (giảm 15,24%); so với 20/8/2017 giảm 450 tỷ đồng.

Một tín hiệu đáng lưu ý khác, theo Bộ Xây dựng, là tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống. Cùng với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của thị trường bất động sản, cơ cấu hàng hóa bất động sản cũng ngày càng đa dạng, phong phú cả về chủng loại và phân khúc sản phẩm.

Trong đó, thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp, tính đến tháng 8-2017, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 184 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 72.000 căn hộ, hiện nay đang tiếp tục triển khai 195 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 165.000 căn hộ.

Bộ Xây dựng cũng đưa ra cảnh báo, lượng tồn kho bất động sản tuy đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn khá lớn, tốc độ giảm tồn kho những tháng gần đây có chậm lại do phần lớn các dự án tồn kho nằm ở xa trung tâm, hạ tầng chưa có nên rất khó bán được hàng; nguồn cung nhà ở cao cấp hiện nay đang dư thừa trong khi nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp thiếu rất nhiều so với yêu cầu; việc triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở vẫn còn chậm.