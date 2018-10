"Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân"

Trung ương thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Cụ thể, 5 tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng Ban tổ chức Trung ương làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng làm Trưởng tiểu ban và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng Tiểu ban.

Trước đó, ngày 3/10 Trung ương đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV (khai mạc ngày 22/10).