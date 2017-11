Tổng Bí thư: Ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng,...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo thành phố Hải Phòng Trong 2 ngày 14-15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, kiểm tra tình hình, kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố.

Sáng 15/11, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng bộ Thành phố theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở, tăng cường đôn đốc, kiểm tra; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao. Đây là yếu tố quyết định dẫn đến những thành công của Đảng bộ, chính quyền Thành phố trong 2 năm qua.

Các ý kiến tại cuộc làm việc cho rằng, Hải Phòng còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là kinh tế biển, du lịch, công nghiệp; cần tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho thành phố bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Với vị trí, vai trò động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, Hải Phòng cần có tầm nhìn chung cho vùng và cả nước, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, vươn lên phát triển mạnh mẽ, đồng thời đóng góp nhiều nhất cho đất nước.

Hải Phòng cần phát triển bền vững, hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư nhất trí với báo cáo của Thành ủy Hải Phòng và ý kiến đánh giá của các đồng chí đại biểu Trung ương về những kết quả nổi bật đạt được, tồn tại hạn chế, các bài học kinh nghiệm rút ra và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong thời gian tới.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Hải Phòng có nhiều tiềm năng lợi thế, có truyền thống yêu nước cách mạng, bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, thành phố cảng biển, vai trò vị trí cực kỳ quan trọng ở khu vực phía Bắc.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, Hải Phòng đang phát triển đi lên với nhiều triển vọng. Bộ mặt thành phố, nông thôn ngày càng đổi mới, không gian mở rộng, cơ sở hạ tầng phát triển nhanh.

Hải Phòng đang có khí thế, quyết tâm, khát vọng vươn lên, quan hệ trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng. Nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng tình ủng hộ, có truyền thống cần cù lao động. Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới đi đầu cả nước, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Những năm gần đây, Hải Phòng đã thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Trung ương và Thành phố, đạt kết quả cụ thể, rõ ràng, trên tất cả các lĩnh vực đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Hải Phòng không được chủ quan, cần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, nguồn lực vật chất và tinh thần để phát triển. Tổng Bí thư lưu ý, Hải Phòng cần thường xuyên rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển, hình dung Hải Phòng 10-20 năm nữa ra sao, bổ sung, hoàn thiện không ngừng, tiến hành một cách căn cơ, bài bản, từng bước vững chắc. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, cần chọn ra 5 năm tới làm gì, 3 năm làm gì, tập trung làm từng việc dứt điểm rồi làm tiếp việc khác, tránh cùng lúc mở ra quá nhiều dự án, quá nhiều công trình.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, không phải chỉ là mấy triệu đảng viên, mà liên quan đến cả hệ thống chính trị, cả tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cả phương thức, lề lối làm việc. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân…

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, cần hết sức thấm thía, từ đó ngăn chặn tình trạng chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng, kèn cựa nhau… thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Chống tham nhũng, tiêu cực phải làm từ trên xuống dưới, quyết liệt, bền bỉ, tạo chuyển biến rõ nét, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Phải xây dựng quan hệ tốt với dân, lấy dân làm gốc, mất dân là mất tất; phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng không được để suy thoái, biến chất, phải kiên định, đoàn kết vững chắc trong từng đơn vị, từng người phải có ý thức tốt, từng cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Phát triển nhanh công nghiệp, đô thị, khách du lịch vào nhiều và sẽ còn tăng lên, đây là ngành công nghiệp không khói, rất cần thiết trong quá trình phát triển, kết hợp với giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử… Mở cửa hội nhập, công nghiệp hóa, đô thị hóa, càng phải giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống kiên cường, sáng tạo và sức mạnh đoàn kết toàn dân, coi đây là nguồn lực tinh thần; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá, phát huy truyền thống của thành phố hoa phượng đỏ, kiên cường diệt Mỹ, đi đầu trong đổi mới.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, nguồn lực vật chất là cần thiết, nhưng đừng quên động lực tinh thần, đó là sức mạnh của lòng yêu nước, ý chí vươn lên, sức mạnh tinh thần lịch sử. Cần chú trọng xây dựng các quan hệ tốt trong dân, quan hệ gia đình, thầy trò, không chỉ học chữ mà là văn hóa, phải gìn giữ cho được bản sắc, cốt cách, phát triển thành phố xanh, văn minh, hiện đại, bền vững.

Trước đó, chiều 14/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST tại Hải Phòng; nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân viên Công ty và nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Dự án.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cây cầu vượt biển hiện đại và dài nhất Việt Nam, có tổng chiều dài (cầu và đường) hơn 15 km nối quận Hải An với huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng.