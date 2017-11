Tổng giám đốc An Phát Plastic (AAA): “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát – An Phát Plastic (Mã CK: AAA) là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bao bì tự hủy. Trong 9 tháng đầu năm 2017, AAA đã ghi nhận những con số hết sức ấn tượng trong hoạt động kinh doanh với doanh thu 2.650 tỷ đồng – tăng 79%; Lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng – tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ là doanh nghiệp lớn trong ngành bao bì, mới đây AAA tiếp tục thể hiện tham vọng lớn khi công bố kế hoạch sẽ cùng với CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái (HII) thành lập CTCP Tổ hợp Nhựa An Phát để sản xuất nhựa công nghệ cao và linh kiện điện tử.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc AAA để tìm hiểu về những bước đi của công ty trong thời gian tới.

Thưa ông, kết thúc 9 tháng, công ty đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu nhưng mới hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, vậy xin ông cho biết dự kiến cả năm 2017 AAA có hoàn thành kế hoạch hay không?

Theo kế hoạch năm 2017 điều chỉnh, chúng tôi dự kiến doanh thu là 3.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 220 tỷ đồng. Về doanh thu, Quý 3/2017 là quý đầu tiên trong lịch sử chúng tôi đạt mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên Công ty An Thành Bicsol - Công ty về thương mại và sản xuất hạt nhựa, hiện mới được thành lập nên doanh thu đóng góp tương đối nhưng lợi nhuận biên còn thấp hơn kì vọng, do chúng tôi đang mở rộng nhanh hệ thống phân phối. Vì vậy, về mặt doanh thu, chúng tôi chắc chắn sẽ vượt kế hoạch nhiều còn lợi nhuận thì dự kiến sẽ vượt không nhiều.

Vậy còn kế hoạch trả cổ tức của công ty?

Như đã được Đại hội cổ đông năm 2017 thông qua, chúng tôi dự kiến sẽ trả mức cổ tức 20-30% bằng tiền mặt cho năm 2017. Chúng tôi đã tạm ứng 5% và dự kiến sẽ trả cổ tức tạm ứng thêm 20% trong thời gian tới.

Gần đây AAA và HII tham gia thành lập Công ty CP Tổ hợp nhựa An Phát, xin cho biết cụ thể công ty này làm về sản phẩm gì?

Ngoài sản phẩm truyền thống, chúng tôi đang nghiên cứu thực hiện sản xuất nhựa công nghệ cao, nhựa ép phun và chi tiết nhựa nhỏ. Các sản phẩm này sẽ chủ yếu phục vụ cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, tận dụng ưu đãi thuế tại các khu công nghiệp và nguồn khách hàng ổn định. Theo nghiên cứu của chúng tôi, các doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam đang được hưởng mức lãi biên tương đối cao (khoảng 10% sau thuế) khi sản xuất các sản phẩm phục vụ cho các doanh nghiệp FDI trong ngành điện tử và ô tô.

Sản phẩm mà AAA cùng với HII chuẩn bị sản xuất không liên quan tới sản phẩm truyền thống của công ty là túi. Vậy AAA có lợi thế gì khi tham gia vào phân khúc hoàn toàn khác biệt này?

Trong ngành nhựa, điều quan trọng nhất là quản lý sản xuất, tiết giảm chi phí và phế liệu. Do Việt Nam đều phải nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài nên chỉ có tiết kiệm chi phí mới tạo lợi nhuận biên cao. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc quản lý 7 nhà máy và 2.000 công nhân. Ít doanh nghiệp phụ trợ nào của Việt Nam có quy mô và kinh nghiệm sản xuất như chúng tôi.

Năm 2018, dự kiến lợi nhuận AAA là bao nhiêu?

Chúng tôi đang tính toán trình lên Hội đồng Quản trị, dự kiến Ban Điều Hành sẽ trình 1 kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng không dưới 35% cho năm 2018.

Giá cổ phiếu đã điều chỉnh giảm 15% trong thời gian gần đây, ông cho biết có phải nhà đầu tư quan ngại về việc chuyển đổi chứng quyền trong năm 2018 sẽ tạo ra loãng cổ phiếu?

Thực tế chứng minh những quan ngại ngắn hạn chỉ đem lại bất lợi cho nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc lướt sóng. Chúng tôi là nhà đầu tư dài hạn và thực tế phải mua chứng quyền lên tới giá 38.000-39.000/cổ phiếu. Hơn nữa khác với năm 2017 khi cổ phiếu được nhà đầu tư cá nhân chuyển đổi và bán ra thị trường, lượng chứng quyền năm 2018 chuyển đổi dự kiến sẽ được thu về 1 mối là An Phát Holdings nên sẽ không có áp lực cung. Có chăng là câu chuyện pha loãng cổ phiếu và chỉ số tài chính.

Nhưng như tôi đã nói trên, chúng tôi dự kiến lợi nhuận sau thuế sẽ tăng ít nhất 35% năm 2018 nên rủi ro pha loãng chắc không phải là vấn đề quá lớn, ít nhất là với nhà đầu tư dài hạn như chúng tôi.