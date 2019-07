Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 192% trong 6 tháng, MSB đang vươn tầm mạnh mẽ

Tăng trưởng toàn diện

Với tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 567 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, MSB đã có sự tăng trưởng ngoạn mục, tăng hơn 192% so với cùng kỳ, riêng quý 2 đóng góp gần 494 tỷ đồng, tăng hơn 1.369% so với cùng kỳ.



Kết quả này có được chủ yếu do tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu từ phí dịch vụ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận gần 1.177 tỷ đồng. Đặc biệt, thu nhập từ các hoạt động dịch vụ cũng tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm 2018, ghi nhận hơn 305 tỷ đồng, riêng quý 2 tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp hơn 190 tỷ đồng. Do đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018, đạt hơn 188 tỷ đồng, đóng góp không nhỏ vào tổng lợi nhuận trong 6 tháng của Ngân hàng.

Bên cạnh đó, kết quả này còn ghi nhận sự đóng góp từ việc giảm mạnh 51% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ các khoản đầu tư đã góp phần mang lại lợi nhuận không nhỏ cho Ngân hàng. Ngoài ra, các khoản hoàn nhập dự phòng phi tín dụng cũng đóng góp giúp lợi nhuận MSB tăng trưởng. Đây là kết quả đạt được sau những nỗ lực trong việc thay đổi cơ cấu hoạt động dịch vụ của Ngân hàng.

Sau 6 tháng đầu năm 2019, dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 13,7% so với cuối năm 2018. Tổng tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá cũng tăng gần 11%. Tổng tài sản tăng 5%, đạt gần 145 nghìn tỷ đồng. Số lượng khách hàng cũng tăng 5% so với cuối năm 2018. Kết quả này cho thấy sự tín nhiệm ngày một tăng cao của khách hàng với MSB.

MSB cũng vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo chuẩn mực quốc tế Basel II. Để đạt được thành quả này, MSB đã không ngừng nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực Basel II: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) luôn đạt ở mức trên 9%, cao hơn so với quy định 8%, đảm bảo được thước đo quan trọng nhất về mức độ an toàn hoạt động của ngân hàng, mang đến sự an tâm cho khách hàng, đối tác và cổ đông. Tỷ lệ nợ xấu cũng luôn được MSB kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định. Tại thời điểm 30/06/2019, tỷ lệ nợ xấu của MSB ở mức 2,18%.

Đáp ứng nhu cầu khách hàng từ các năm trước bắt đầu phát huy tác dụng

Trong nhiều năm trước đây, MSB đã chú trọng phát triển nhiều dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thu hút khách hàng mới. Giờ đây, những định hướng đó đã bắt đầu phát huy tác dụng giúp tăng trưởng cộng hưởng, từ đó cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng 72% và cho vay khách hàng cá nhân tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Với chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, trong 6 tháng đầu năm 2019, MSB đã chủ động nghiên cứu phân tích để thấu hiểu nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, từ đó cho ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm, dịch vụ với những tiện ích tối ưu. Chính điều đó đã tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô cho 2 mảng kinh doanh lõi trong chiến lược phát triển 2019-2023 của MSB.

Đối với khách hàng cá nhân, MSB vừa ra mắt gói sản phẩm M Business với nhiều đặc quyền dành riêng cho chủ doanh nghiệp giúp tiết kiệm lên tới 80 triệu đồng chi phí giao dịch mỗi năm khi miễn phí mọi giao dịch chuyển khoản 24/7 trên internet và mobile banking với hạn mức lên tới 5 tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi lãi suất khi vay.

Đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, gói tín dụng SSE với hạn mức vay lên tới 10 tỷ đồng với thời gian phê duyệt chỉ trong 5 ngày cùng chương trình ưu đãi giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng trên internet banking miễn phí dành cho các doanh nghiệp cũng đã được khách hàng hào hứng đón nhận.

MSB cũng vừa chính thức áp dụng hóa đơn điện tử, thay thế hoàn toàn cho các hình thức hóa đơn giấy hiện nay. Việc thay đổi này giúp khách hàng chủ động truy cập và trích xuất hóa đơn trực tuyến; tránh hỏng, rách khi lưu giữ hoặc dễ dàng tìm kiếm khi thất lạc; thuận tiện khi hạch toán, đối chiếu sổ sách kế toán. Không chỉ giúp gia tăng tính thuận tiện cho khách hàng, sự chuyển đổi này đã giúp MSB tiết kiệm được gần 1 tỷ đồng/tháng.

Đầu tư công nghệ để tạo sự thuận lợi tối đa cho khách hàng khi giao dịch

MSB cũng tiên phong và triển khai thành công giai đoạn đầu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc tìm kiếm và đánh giá khách hàng tiềm năng cho sản phẩm thẻ tín dụng. Khi đó, khách hàng có thể mở thẻ tín dụng một cách đơn giản, dễ dàng chỉ trong vòng 24h làm việc, không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần đăng ký online mà không cần tới chi nhánh hay phòng giao dịch.

Trong tháng 6 vừa qua, MSB cũng đã cho ra mắt hai tính năng đăng nhập/xác thực mới bằng sinh trắc học và soft token. Đây là 2 phương thức bảo mật áp dụng công nghệ cao, hiện đại và đặc biệt an toàn dành cho giao dịch trên ngân hàng điện tử (Internet Banking/Mobile Banking) của MSB. Thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại, MSB đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng để tạo ra những tiện ích tối ưu nhất cho khách hàng.

Sẵn sàng hướng đến hoàn thành 100% mục tiêu tài chính 2019

Ngay từ đầu năm, MSB đã thể hiện sự quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ, bắt đầu từ việc nhận diện thương hiệu, chuyển tên viết tắt từ Maritime Bank sang MSB cùng hình ảnh logo mới thân thiện và năng động hơn. Chiến lược phát triển bền vững dựa trên việc đầu tư nghiêm túc cho 3 nền tảng cốt lõi, đó là số hoá và phân tích nâng cao; mô hình tín dụng tốt nhất thị trường và môi trường làm việc sáng tạo chuyên nghiệp coi trọng nhân tài đã từng bước giúp MSB vươn lên mạnh mẽ trong 2019.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm này là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của MSB đã được triển khai thành công. Ban lãnh đạo MSB tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu 2019 do ĐHĐCĐ đã đề ra với tổng tài sản tăng 11%, đạt mức 153 nghìn tỷ đồng; Vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 22%; Dư nợ tín dụng tăng 35%; Lợi nhuận trước thuế thu nhập đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 77%. Đặc biệt, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 9% lên 12.750 tỷ đồng.

MSB cũng đang hoàn tất các bước để sẵn sàng niêm yết trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2019, đưa ngân hàng bước sang một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu: "Trở thành ngân hàng đáng tin cậy, thấu hiểu khách hàng nhất và đạt lợi nhuận cao tại Việt Nam".

* Thông tin số liệu trong bài do MSB cung cấp