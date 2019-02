Tổng tài sản của hệ thống ngân hàng vượt 10,8 triệu tỷ đồng

Theo thống kê vừa được cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 11/2018, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt trên 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 8,23% so với hồi đầu năm.



Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước (gồm 7 ngân hàng là Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và Oceanbank có tổng tài sản tăng 5,18% đạt trên 4,8 triệu tỷ đồng, giữ tỷ trọng cao nhất trong hệ thống với 44%.

Trong khi đó, tổng tài sản của các NHTM cổ phần tăng mạnh hơn với 9,07% đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,6% của hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có tổng tài sản tăng nhanh nhất, tăng 18,34% đạt 1,13 triệu tỷ đồng.

Vốn tự có của hệ thống ngân hàng cuối tháng 11/2018 là 785,66 nghìn tỷ, tăng 10,02% so với đầu năm. Trong đó vốn tự có của khối ngân hàng thương mại nhà nước chỉ tăng nhẹ 3,36% lên 263 nghìn tỷ. Trước đó, 5 tháng đầu năm 2018, vốn tự có của khối ngân hàng này còn giảm 0,86%.

Vốn tự có của các ngân hàng cổ phần tăng mạnh 12,5% đạt gần 327 nghìn tỷ đồng. Các công ty tài chính, cho thuê tài chính cũng tăng mạnh 37,55%, vốn tự có đã đạt trên 32 nghìn tỷ.

Mặc dù nỗ lực tìm các phương án nhưng vốn điều lệ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gần như không thay đổi, chỉ tăng nhẹ 0,08% đạt 147,9 nghìn tỷ. Trong khi đó, vốn điều lệ của các ngân hàng cổ phần tăng 22,12% đạt 262,3 nghìn tỷ đồng.

Với việc vốn điều lệ gần như không thay đổi trong 2 năm nay, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cuối tháng 11 chỉ còn 9,33%, thấp hơn nhiều so với bình quân của hệ thống là 11,4%. CAR của nhóm ngân hàng cổ phần được cải thiện lên 11,13%, Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có tỷ lệ an toàn vốn cao nhất, đạt tới 26,26%.

Đối với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, đến cuối tháng 11/2018, cả 2 nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần đều đã được đưa về dưới mức 40%, lần lượt đạt 31,43% và 33,77%.