Tổng thống Donald Trump sững sờ với danh thắng Tràng An

Trưa 27/2, sau cuộc hội kiến, bức ảnh đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giới thiệu với Tổng thống Mỹ Donald Trump đó quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An (Ninh Bình). Ngoài ra, Thủ tướng cũng giới thiệu một số bức ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam với Tổng thống Mỹ và đoàn công tác.

Khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, Tổng thống Mỹ Donald Trump không khỏi sững trước vẻ đẹp sơn thuỷ hữu tình đồng thời chăm chú nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu quần thể danh thắng Tràng An.

Kết thúc phần giới thiệu các bức ảnh về phong cảnh Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump khen cảnh Việt Nam đẹp tuyệt vời và nói sẽ đến thăm.

Người đứng đầu Nhà trắng còn dí dỏm hỏi "đi tham quan ở Tràng An có an toàn không”?, Thủ tướng cười đáp: Rất an toàn, chúng tôi, người dân Việt Nam vẫn thường xuyên đến du lịch".

Quần thể danh thắng Tràng An là một địa danh du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận ở Ninh Bình, Việt Nam. Trước đó, nhiều di tích danh thắng nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng như Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư...

Bức ảnh danh thắng Tràng An được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Tổng thống Mỹ Donal Trump tại Văn phòng Chính phủ. Ảnh: XT

Liên kết giữa các khu vực này là hệ sinh thái rừng đặc dụng Hoa Lư trên núi đá vôi, đất ngập nước và hệ thống sông, hồ, đầm với diện tích 12.252 ha. Quần thể di sản thế giới Tràng An mang trong mình những khung cảnh thiên nhiên độc đáo từ đá núi, hệ sinh thái, rừng cây, thảm thực vật, đồng lúa, hồ đầm và những tuyến du thuyền trên sông Ngô Đồng, suối Tiên, sông Vọc, sông Sào Khê, sông Đền Vối, sông Bến Đang.

Nơi đây sở hữu những hang động đẹp như động Thiên Hà, động Thiên Thanh, động Tiên, động Tiên Cá, động Vái Giời, động Thủy Cung, hang Bụt, hang Tam Cốc, hang động Tràng An, hang Sinh Dược; những di chỉ khảo cổ học có giá trị như hang Mòi, hang Bói, hang Trống, mái Ốc, thung Bình, thành Hoa Lư; những di tích lịch sử nổi tiếng gắn với 4 vương triều Đinh - Lê - Lý - Trần như cung điện Hoa Lư, đền Vua Đinh-Vua Lê, chùa Bích Động, chùa Bái Đính, hành cung Vũ Lâm, đền Thái Vi, đền Trần, đền Suối Tiên hay những thắng cảnh khác như vườn chim thung Nham, thung Nắng, hang Múa, rừng đặc dụng Hoa Lư...

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, tại Doha, với sự đồng thuận tuyệt đối của Ủy ban Di sản thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An chính thức trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam khi đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về văn hóa và thiên nhiên.

Tràng An hiện cũng là di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trong quy hoạch phát triển du lịch tại Việt Nam, Tràng An cũng là địa danh được đầu tư để trở thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

Tổng thống Mỹ chăm chú xem cảnh đẹp Tràng An qua ảnh. Ảnh: X.T

Người Tràng An là người Kinh, sống trong lòng di sản chủ yếu bằng nghề trồng trọt và dịch vụ du lịch. Trong phạm vi quần thể danh thắng Tràng An có một số làng nghề tiêu biểu của Ninh Bình như nghề thêu ở xã Ninh Hải, nghề chế tác đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân, nghề xây dựng ở xã Trường Yên. Người Tràng An ngày nay được coi là hậu duệ của những cư dân cổ của nền văn hóa Tràng An, vốn là nền văn hóa cổ nhất ở Việt Nam.

Ngoài ra, một số bức ảnh khác cũng được người đứng đầu Chính phủ Việt Nam giới thiệu với Tổng thống Mỹ qua tranh như di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), tranh về Quốc hoa...

Trong phòng Thủ tướng tiếp Tổng thống Donald Trump còn treo bức tranh "Quê Hương thanh bình" dài 2,7 m của Hồng Việt Dũng; tác phẩm sơn dầu "Tre" và bức "Chùa Thầy" dài 1,8 m của hoạ sĩ Chu Anh Phương; tranh sơn mài "Tre đỏ" gồm 4 tấm dài 4 m của Bùi Hữu Hùng.

Đây cũng là một cách quảng bá rất hiệu quả về thiên nhiên, cảnh vật tươi đẹp của Việt Nam.