Tổng thống Mỹ biện hộ cho việc chia sẻ thông tin với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trên trang Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ: "Là Tổng thống, tôi đã muốn chia sẻ với Nga (tại một cuộc gặp được lên kế hoạch công khai ở Nhà Trắng) những thông đến khủng bố và an toàn bay của các hãng hàng không... Điều này hoàn toàn nằm trong quyền hạn của tôi. Ngoài các lý do nhân đạo, tôi còn muốn Nga tăng cường mạnh mẽ cuộc chiến chống ISIS (Nhà nước Hồi giáo - IS) và khủng bố."

Hôm 15/5, hai quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã tiết lộ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov các thông tin tuyệt mật về một hoạt động được lên kế hoạch của IS.

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin ngày 16/5 đã phản bác các thông tin truyền thông về việc Tổng thống Trump tiết lộ thông tin mật trong cuộc gặp các quan chức Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Hoàn toàn vô lý, đây không phải là thứ mà chúng tôi cần phải bác bỏ hay xác nhận".

Theo PV

Vietnam+