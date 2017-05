Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ sa thải giám đốc FBI

Theo AFP/Reuters, ngày 9/5, Nhà Trắng đã thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định sa thải Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey.

Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định này theo khuyến cáo của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions.

Trước đó, phát biểu tại một diễn đàn ở New York ngày 2/5, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng sở dĩ bà thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm ngoái là do Giám đốc FBI Jim Comey và Nga đã có sự can thiệp, khiến các cử tri "trở nên sợ hãi."

Giám đốc FBI được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 10 năm, nhưng có thể bị Tổng thống Mỹ thay thế vào bất kỳ lúc nào./.

Theo PV

Vietnam+