Tổng thống Pháp trẻ nhất lịch sử và những cơ may hiếm có cho doanh nghiệp

Thành công là kết quả của tài năng và rất nhiều may mắn. Có lẽ không câu nào đúng với trường hợp của chính trị gia Emmanuel Macron hơn câu đó. Ở tuổi 39, không được hậu thuẫn bởi bất kỳ đảng phái chính trị lớn nào, Emmanuel Macron đã may mắn “gặp thời” khi cử tri Pháp đã quá chán những gương mặt và phong cách cũ kỹ, theo bài bình luận do Financial Times đăng tải.

Ngoài ra, theo Financial Times, không những may mắn trước khi bầu cử mà kể cả ở thời điểm hiện tại, vận may vẫn tiếp tục theo đuổi ông. Ông sẽ lên nắm quyền nước Pháp ở thời điểm kinh tế nước này đang tăng trưởng tốt. Kinh tế Pháp sẽ phục hồi tăng tốc hơn khi ông bắt đầu triển khai chính sách kinh tế do ông đề xuất trong khi tranh cử.

Tất nhiên, trong dài hạn ông Macron sẽ phải cố gắng giành được sự ủng hộ của nghị viện Pháp nếu muốn hiện thực hóa các mục tiêu của mình. Nhưng ít nhất trong ngắn hạn ông sẽ hưởng lợi từ việc triển vọng kinh tế Pháp tích cực hơn so với nhiều năm trước.

Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp của Pháp đang ở 10%, mức cao đáng báo động, tốc độ tăng trưởng kinh tế không cao, Ngân hàng Trung ương Pháp ước tính kinh tế Pháp tăng trưởng 1,3% trong năm nay.

Tuy nhiên cùng lúc đó, doanh số bán hàng của doanh nghiệp Pháp tăng chóng mặt, số lượng đơn đặt hàng đã kín cho đến hết năm 2017. Sự lạc quan này khác hẳn với thời kỳ ông François Hollande làm Tổng thống.

Trưởng bộ phận nghiên cứu tại quỹ AXA Investment Management, bà Laurence Boone, nhận xét: “Ông Macron sẽ lên nắm quyền ở thời điểm kinh tế Pháp sẽ phục hồi mạnh ít nhất trong vài quý tới. Chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về giảm phát trong các nền kinh tế thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu. Và không chỉ kinh tế Pháp phục hồi, kinh tế toàn thế giới cũng đang khởi sắc.

Cách đây không lâu, kinh tế Pháp nằm trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng trì trệ của châu Âu. Thế nhưng số liệu mới nhất từ ngành sản xuất Pháp cho thấy kinh tế Pháp đang tăng trưởng nhanh tương đương với những nền kinh tế mạnh nhất khu vực. Đến hiện tại, kinh tế Đức vẫn dẫn đầu đà phục hồi kinh tế châu Âu.

Cũng giống như nhiều nền kinh tế khác tại châu Âu, nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu hưởng lợi nhiều từ chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đồng euro yếu, giá dầu thấp.

Nội tại kinh tế Pháp còn nhiều yếu tố tích cực khác. Chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty chứng khoán Oddo, ông Bruno Cavalier, chỉ ra: “Tình hình nội tại ngành ngân hàng Pháp đang cải thiện rất nhiều. Ít nhất, trong ngắn hạn, không cần phải lo lắng về nợ xấu.”

Kinh tế phục hồi ổn định, ông Macron sẽ không cần thiết phải thắt chặt chính sách tài khóa. Trong 3 ứng viên sáng giá nhất tranh cử Tổng thống Pháp lần này, ông cũng là người duy nhất cam kết giữ thâm hụt ngân sách dưới mức 3%GDP theo chuẩn của Liên minh châu Âu.

Cựu chuyên gia tư vấn chính sách kinh tế cho Tổng thống Hollande cũng tin rằng ông Macron sẽ hưởng lợi rất nhiều từ chính sách ổn định thị trường lao động mà người tiền nhiệm đưa ra.

Kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy doanh nghiệp Pháp đang rất tin tưởng và hy vọng vào lợi ích mà họ được hưởng từ một Tổng thống với quan điểm ủng hộ doanh nghiệp mạnh mẽ như ông Macron.

Chuyên gia kinh tế tại IHS Markit, tổ chức chuyên thu thập dữ liệu doanh nghiệp Pháp, khẳng định: “Doanh nghiệp Pháp thực sự lạc quan. Bạn có nghĩ rằng ông Macron có vai trò quan trọng trong đó không? Tôi dám khẳng định chắc chắn là có.”

Đối với giám đốc chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em Les Petits Chaperons Rouges, ông Jean-Emmanuel Rodocanachi, việc ông Macron lên làm Tổng thống giúp nhiều chủ doanh nghiệp như ông thở phào nhẹ nhõm. Ông Rodocanachi: “Ông Macron rất nhiệt tình muốn cải tổ kinh tế Pháp, và nếu khả năng đó không xảy ra với Tổng thống 39 tuổi thì cũng sẽ không xảy ra với chính trị gia khác.”

Theo Trung Mến

BizLIVE