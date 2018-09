Tổng thống Trump có chiếc "quái thú" mới, trị giá 1,5 triệu USD với chiếc tủ lạnh chứa đầy máu dự phòng

Khi Tổng thống Trump tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Bảo an, ông được bảo vệ ở mức độ chưa từng có. Vào ngày 23/9, lực lượng Mật vụ Mỹ đã bay tới New York với một loạt phương tiện chuyên chở mới dành cho tổng thống. Mang biệt danh "Quái thú", những chiếc Cadillac One mới mang đến cho Tổng thống Trump sự bảo vệ chưa từng có.



Đóng vai trò đảm bảo an toàn cho Tổng thống, những chiếc Cadillac One mới có trọng lượng lên tới 9 tấn. Nó được bọc thép toàn bộ, giúp xe chống trả được những vụ tấn công quy mô lớn với một số loại vũ khí hạng nặng. Với tổng giá trị hợp đồng lên tới 15,8 triệu USD, những chiếc Cadillac One mới sẽ đảm bảo tính mạng cho Tổng thống trong hầu hết mọi vụ tấn công, từ khủng bố tới ám sát.

Giống các phiên bản trước đó, chiếc xe mới cũng mang sẵn những túi máu cùng nhóm máu với tổng thống. Chúng được bảo quản trong một ngăn chứa đặc biệt, giúp máu luôn được lưu giữ trong tình trạng tốt nhất. Số máu này sẽ chỉ được dùng cho Tổng thống trong trường hợp ông bị thương vì tai nạn hay một vụ tấn công.

Phiên bản mới của "Quái thú" được cho là sự kết hợp của nhiều công nghệ khác nhau. Dù mọi công nghệ được bảo mật tuyệt đối nhưng các chuyên gia cho rằng "Quái thú" được cấu thành từ hợp kim thép, nhôm và gốm, giúp xe có độ bền cao nhưng vẫn đủ nhẹ. Các lớp sẽ ngặn chặn những mối nguy hại khác nhau.

Dù Mật vụ Mỹ không công bố thông tin chi tiết nhưng thân xe được cho là có chiều dày 20,3 cm. Riêng cửa xe có chiều dày 12,7 cm, khiến nó nặng như cánh cửa một chiếc Boeing 757. Ngoài ra, chiếc xe có thể phòng chống được các vụ tấn công bằng vũ khí sinh học và hóa học. Lốp xe được thiết kế để vận hành tốt ngay cả khi bị bắn hoặc bị phá hủy bởi một vụ nổ.

Ngoài ra, chiếc xe có thể hoạt động tốt ban đêm mà không cần bật đèn. Người ta còn nói rằng chiếc xe có thể tạo ra một làn khói để lẩn trốn kẻ thù, bắn khí ga để giải tán đám đông hay phun dầu ra mặt đường để những phương tiện truy đuổi mất lái. Thậm chí, tay nắm cửa cũng có thể có điện để ngăn chiếc xe bị mở từ bên ngoài.

Do là phương tiện chuyên chở Tổng thống, chiếc "Quái thú" cũng được trang bị hệ thống thông tin liên lạc đặc biệt, cho phép duy trì liên hệ với các cơ quan đầu não của Mỹ trong mọi trường hợp. Thậm chí, Tổng thống có thể ra lệnh tấn công hạt nhân ngay từ trong xe.

Chiếc xe có thể có 7 chỗ ngồi, giúp thành viên lực lượng mật vụ có thể vào trong xe trong trường hợp khẩn cấp. Đây sẽ là lớp phòng thủ cuối cùng và khó bị xuyên thủng nhất nhằm bảo vệ Tổng thống. Ngoài ra, xe cũng được trang bị vũ khí hạng nhẹ để phòng trường hợp cấp thiết. Tuy nhiên, đoàn xe của Tổng thống luôn có nhiều xe tháp tùng, trang bị những loại vũ khí hạng nặng nên chức năng này dường như chỉ để phòng xa.