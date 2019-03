Tổng thống Trump đụng độ FED, Dow Jones thủng 26.000 điểm

Chứng khoán Mỹ sụt giảm

Mặc dù khởi đầu phiên với màu xanh, những lời chỉ trích mà ông Trump dành cho Chủ tịch FED đã khiến các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch, Dow Jones đã giảm 206,67 điểm, tương đương 0,79% xuống còn 25.819,65 điểm.



Hàng loạt các cổ phiếu lớn của Mỹ đều phải hứng chịu mức giảm tương đối lớn. UnitedHealth Group Inc. (UNH) mất tới 4,12% giá trị trong khi Boeing Co (BA), McDonald’s Corp (MCD) và Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) đều hứng chịu mức giảm lên tới hơn 1,8%.

S&P 500 cũng chung số phận. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số này mất 0,39%, xuống còn 2.792,81 điểm. Tất cả 11 ngành chính đều bị sụt giảm và dẫn đầu là cổ phiếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trung bình, cổ phiếu y tế đã giảm 1,34%. Cổ phiếu công nghệ thông tin cũng giảm đáng kể.

Nasdaq cũng trong tình trạng tương tự. Dù tăng trong phiên nhưng cuối cùng, nó vẫn quay đầu và hứng chịu mức giảm 0,23%, tương đương 17,79 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/3, Nasdaq còn 7.557,57 điểm.

Với mức đóng cửa hôm 4/3, Dow Jones vừa xác lập mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng sau khi xuất hiện báo cáo cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã gần như đạt được thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt. Ngoài ra, còn có những lo ngại về việc giá cổ phiếu đã trở nên quá đắt đỏ sau sự phục hồi của thị trường trong 2 tháng qua kể từ mức thấp nhất trong tháng 12.

Điều gì đã tác động đến thị trường

Truyền thông cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại trong tháng này. Theo đó, Mỹ sẽ ngừng đánh thuế hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc đổi lại việc Bắc Kinh hứa hẹn sẽ mở cửa hơn có hàng hóa của Mỹ và một số biện pháp khác.

Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa chính thức được hoàn tất bởi còn nhiều rào cản ở cả hai phía. Một thỏa thuận chính thức chỉ có thể được thông qua sau cuộc Hội nghị Thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập, có thể diễn ra vào ngày 27/3 tới.

Về kinh tế, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chi tiêu xây dựng đã giảm 0,6% trong tháng 12 so với mức 0,3% dự kiến của các nhà kinh tế. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump lại tiếp tục tấn công Chủ tịch FED và đồng USD mạnh trong một bài phát biểu dài. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump lên tiếng chỉ trích Chủ tịch FED .

"Chúng ta có một quý ông thích đồng USD mạnh tại FED. Tôi muốn một đồng USD mạnh nhưng tôi muốn một đồng USD phải tuyệt vời cho nước Mỹ chứ không phải một đông USD mạnh đến mức hạn chế chúng ta giao dịch với các quốc gia khác", ông Trump nói.