Tổng thống Trump loay hoay tìm cố vấn an ninh quốc gia

Người tiếp theo được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia sẽ được toàn quyền lựa chọn ê-kíp và ra các quyết định chủ chốt - Nhà Trắng tuyên bố ngày 19/2, trong bối cảnh chính quyền Trump vẫn đang loay hoay lấp đầy chỗ trống này sau sự ra đi đầy tai tiếng của ông Michael Flynn.

Ông Trump đã sa thải ông Flynn, một tướng lục quân về hưu, vào hôm thứ Hai tuần trước khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia, sau khi lộ việc ông Flynn đã thảo luận với đại sứ Nga tại Washington về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này trước khi ông Trump nhậm chức. Ông Flynn cũng bị cho là đã nói không trung thực với Phó tổng thống Mike Pence về cuộc trao đổi với đại sứ Nga.

Sau khi ông Flynn bị sa thải, ông Trump chọn phó đô đốc Robert Harward vào vị trí trên. Tuy nhiên, ông Harward đã từ chối lời mời này với lý do gia đình và tài chính. Một lựa chọn tiềm năng khác là ông David Petraeus - một tướng về hưu và từng giữ chức Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) - cũng không còn nằm trong danh sách cuối cùng những nhân vật được Tổng thống Mỹ cân nhắc.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin Reuters rằng cả ông Harward và ông Petraeus đều muốn được tự quyết định lựa chọn cấp dưới của họ, trong khi ông Trump không muốn trao quyền này.

Phát biểu ngày 19/1, chánh thư ký Nhà Trắng Reince Priebus phủ nhận thông tin cho rằng ông Harward và Petraeus muốn quyền kiểm soát lớn hơn những gì ông Trump sẵn sàng trao cho họ. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Priebus nói cố vấn an ninh quốc gia mới của ông Trump “có thể làm bất kỳ điều gì mà ông hay bà ấy muốn làm trong vấn đề lựa chọn nhân viên”.

Cố vấn an ninh quốc gia là một trợ lý độc lập của Tổng thống Mỹ và vị trí này không cần phải có sự phê chuẩn của Thượng viện. Vai trò của cố vấn an ninh quốc gia khác nhau tùy theo từng chính quyền, nhưng người cố vấn luôn được tham dự các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia cùng với người đứng đầu Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, và các cơ quan an ninh chủ chốt khác.

Theo dự kiến, ông Trump sẽ phỏng vấn 4 ứng cử viên cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia vào ngày Chủ nhật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida. Các ứng cử viên này bao gồm quyền cố vấn Keith Kellogg, cựu đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc John Bolton, tướng H.R. McMaster, và tướng Robert Caslen.

“Tôi sẽ ra quyết định trong một vài ngày tới”, ông Trump nói với các nhà báo đi cùng trên chuyên cơ Không lực số 1 hôm thứ Bảy.

