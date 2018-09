Tổng thống Trump, "sát thủ của các FTA", đạt hiệp định thương mại đầu tiên

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump, người rút Mỹ khỏi hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) của các chính quyền trước, ký một hiệp định thương mại tự do. Lễ ký kết tại New York hôm 24/9 được coi là thành công lớn với những người ủng hộ các FTA giữa Mỹ với các đồng minh lâu năm như Hàn Quốc bởi năm ngoái, ông Trump đã định rút khỏi hiệp ước có hiệu lực năm 2012.



Trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh các hiệp định thương mại được ký kết bởi các chính quyền tiền nhiệm là "giết chết công ăn việc làm của người Mỹ" đồng thời phàn nàn về các điều khoảng trong đó khiến thâm hụt thương mại của Mỹ ngày càng tăng.

Là một phần trong nỗ lực tái cân bằng thương mại toàn cầu vì lợi ích của Mỹ, Tổng thống Trump đang đàm phán những thay đổi với Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũng như gây áp lực với Trung Quốc trong việc giảm rào cản nhằm vào các sản phẩm của Mỹ. Hiện tại, NAFTA đang tiếp tục được đàm phán trong khi có ít dấu hiệu cho thấy sự tiến triển trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Trở lại với Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Hàn Quốc, các nhà phân tích cho rằng thay đổi chủ yếu nằm ở lĩnh vực mỹ phẩm. Tuy nhiên, Tổng thống Trump mô tả FTA với Hàn Quốc là một "thỏa thuận hoàn toàn mới" chứ không chỉ là sự thay đổi. Tổng thống Moon cũng khẳng định hai nước đã sửa đổi thỏa thuận FTA.

Theo thỏa thuận mới, Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi số lượng 50.000 xe mà các nhà sản xuất Mỹ bán ở quốc gia này. Dược phẩm và nông nghiệp cũng tìm được cách tiếp cận tốt hơn với thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, chưa hãng sản xuất ô tô nào của Mỹ có thể bán 10.000 xe ở Hàn Quốc/năm, chưa bằng 1/10 số hạn ngạch trong FTA mới.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đồng ý cho Mỹ giữ thuế nhập khẩu 25% với xe tải của nước này tới năm 2041 thay vì 2021 như thỏa thuận trước. Thép xuất khẩu của Hàn Quốc cũng phải chịu những hạn ngạch khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Tổng thống Moon Jae-in kỳ vọng FTA mới sẽ có hiệp lực vào ngày 1/1/2019 để "các công ty ở cả hai quốc gia có thể kinh doanh dưới các điều kiện ổn định hơn". Tuy nhiên, để chính thức có hiệu lực, FTA này cần cái gật đầu của Quốc hội Mỹ và Hàn Quốc. Tại Seoul, các nhà lập pháp Hàn Quốc đe dọa sẽ phản đối FTA này nếu nó đánh thuế lên xe hơi nhập khẩu vào Mỹ.