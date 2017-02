Tổng thống Trump tiếp tục thua kiện, sắc lệnh nhập cư vẫn bị đình chỉ

Một tòa phúc thẩm cấp liên bang của Mỹ vừa đưa ra phán quyết rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục mở cửa đối với các người tị nạn và những người có thị thực đến từ 7 nước theo đạo Hồi, bác yêu cầu khôi phục lại sắc lệnh nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Với sự nhất trí từ cả 3 thẩm phán, việc tòa nghiêng về phía người nhập cư là chiến thắng không chỉ đối với Washington và Minnesota là những bang đã đâm đơn kiện chống lại sắc lệnh của Tổng thống mà còn đối với cả Facebook, Google và Microsoft – những tập đoàn công nghệ đã đưa ra lập luận rằng lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của họ.

Công chúng “có quyền tự do đi lại, tránh việc gia đình chia ly và không bị phân biệt”, phán quyết dài 29 trang được 3 thẩm phán đưa ra có đoạn.

Ngay trong vài phút sau khi tòa công bố kết luận, ông Trump lên tiếng thách thức phán quyết của tòa với dòng trạng thái trên Twitter có tất cả các ký tự đều là chữ in hoa với nội dung: “Hẹn gặp ở tòa. An ninh của đất nước chúng ta đang bị đe dọa”!

Tổng thống Donald Trump đang rơi vào thế bất lợi khi mà vụ kiện này là bài kiểm tra sớm và quan trọng về việc Tổng thống có thể quyết định ai sẽ đe dọa an ninh quốc gia hay không. Những người phản đối lệnh cấm cho rằng sắc lệnh của ông Trump là vi hiến và xâm phạm quyền được bảo vệ công bằng, đồng thời cũng dẫn ra Tu chính án số 1 về bảo vệ quyền tự do về bảo vệ quyền Tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do họp hội.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang xem xét các lựa chọn để đối phó với quyết định này. Theo một quan chức Nhà Trắng, các luật sư của Nhà Trắng đang xem xét lại phán quyết của tòa và hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Ngày 27/1, ông Trump ban hành sắc lệnh cấm người từ 7 quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi là Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan, và Yemen nhập cư vào Mỹ trong 90 ngày tới, tạm ngưng chấp nhận người tị nạn vào Mỹ trong 120 ngày tới và ngừng vô thời hạn đối với người tị nạn Syria.

Sắc lệnh này gây ra nhiều tranh cãi, khiến biểu tình nổ ra không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều nơi trên thế giới cũng như vấp phải sự phản đối của nhiều công ty Mỹ.

Bang Washington và Minnesota đâm đơn lên tòa án Seattle, cho rằng sắc lệnh của ông Trump vi hiến và gây tổn hại cho nền kinh tế của họ. Thẩm phán liên bang James Robart ra phán quyết tạm thời ngừng thực thi sắc lệnh này trên toàn quốc. Bộ Tư pháp Mỹ sau đó đã nộp đơn kháng án nhưng đã bị bác 2 lần.

Biểu tình ở London phản đối sắc lệnh nhập cư của ông Trump. Nguồn: Guardian.

Điểm khác biệt giữa sắc lệnh hành pháp của Tổng thống và luật

Thu Hương

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg