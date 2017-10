Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) bổ nhiệm CEO mới thay cho ông Nguyễn Anh Minh bị khởi tố

Ngày 3/10/2017, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC– mã chứng khoán PVX) đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Thành viên HGĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Anh Minh kể từ ngày 29/9/2017.

Liên quan sự việc, trước đó, ngày 29/9 vừa qua Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công An) đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can và lệnh khám xét đối với 3 cán bộ của Tập đoàn Dầu khí, trong đó có ông Nguyễn Anh Minh, là Tổng Giám đốc Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Anh Minh bị bắt, PVC đã có thông báo lên tiếng rằng: đây là vụ việc liên quan đến giai đoạn trước, PVC đã và đang phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời bố trí cán bộ thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tổng công ty sẽ chủ động có thông tin cụ thể tới các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Anh Minh được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc PVC vào tháng 1/2015. Tháng 4/2015 thì chính thức được bầu giữ chức Tổng giám đốc PVC.

Cũng trong ngày 3/10/2017, HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC cũng quyết định điều động ông Nguyễn Đình Thế, là người đại diện cho phần vốn góp của PVC và là Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC MS - mã chứng khoán PXS), giữ chức Tổng Giám đốc công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Nguyễn Đình Thế sinh năm 1961, quê Nghệ An. Ông được cử giữ chức Phó Chủ tịch PVC MS từ tháng 1/2016, hiện là đại diện cho hơn 8,2 triệu cổ phiếu PXS của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Cá nhân ông Thế không sở hữu cổ phiếu PXS nào.