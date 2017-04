Toshiba tuyên bố tái cơ cấu, 19.000 nhân viên bị ảnh hưởng

Tập đoàn Nhật Bản đã rất cố gắng để ngăn việc phá sản của chi nhánh điện hạt nhân Hoa Kỳ làm sụp đổ toàn bộ hoạt động của công ty. Các mảng được tách ra bao gồm Hạ tầng xã hội, trong đó có quản lý các dự án như xử lý nước và đường sắt; Năng lượng, bao gồm nhiệt điện và điện hạt nhân; Các thiết bị điện tử, bao gồm lưu trữ dữ liệu và ổ cứng; Và công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là bốn trụ cột của Toshiba dưới hình thức hiện tại.

Mục đích là tăng sự tự túc của mỗi doanh nghiệp. Từng đơn vị riêng lẻ sẽ linh hoạt hơn và tự do theo đuổi các cơ hội mới, đồng thời trách nhiệm quản lý cũng sẽ rõ ràng hơn. Toshiba cho biết: "Các công ty riêng biệt sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp với thị trường và khách hàng.

Sự thất vọng của nhân viên

Lý do trước mắt cho sự chia tách này là do một số loại giấy phép xây dựng nhất định sắp hết hạn. Là nhà cung cấp máy móc thiết bị cho sản xuất điện và xây dựng cơ sở hạ tầng, Toshiba phải gia hạn giấy phép năm năm một lần. Giấy phép chỉ được cấp cho các công ty tài chính tốt, và những tổn thất to lớn do chi nhánh điện hạt nhân Hoa Kỳ Westinghouse Electric gây ra dường như sẽ khiến Toshiba mất đi các các đặc quyền.

