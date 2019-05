TP HCM công bố 160 dự án nhà ở thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư

Danh sách 160 dự án nhà ở tại TP HCM đã thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư vừa được Sở Xây dựng công bố.

Theo danh sách này, khu Nam TP HCM như các quận 7, 8, Nhà Bè, huyện Bình Chánh có số lượng dự án làm thủ tục chấp thuận đầu tư lớn nhất, lên tới 53 dự án.

Các quận thuộc khu Đông là 2, 9, Thủ Đức có số lượng dự án làm thủ tục chấp thuận đầu tư lớn thứ hai, đạt 48 dự án. Trong đó, riêng quận 9 có tới 20 dự án.

Các quận trung tâm như 1, 3, 4, Bình Thạnh không quá nhiều dự án, do một phần chủ trương hạn chế cấp phép dự án nhà ở mới từ nay đến 2020.

Các dự án đã thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư. Ảnh: Khổng Chiêm.

Tại quận 1, một số dự án đã làm thủ tục chấp thuận đầu tư đáng chú ý như Lavenue Crown của CTCP Đầu tư Lavenue, Văn phòng khách sạn, chung cư của Tổng công ty Bến Thành hay Khu phức hợp thương mại - Dịch vụ - Căn hộ của CTCP Xây dựng Bắc Nam 79.

Tại quận 2, CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư (HoSE: FDC) cũng có dự án Khu dân cư Bình Trưng Đông. Các dự án khác trong quận 2 có Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, Bình Trưng Đông, khu nhà ở Phường Bình An...

Tập đoàn Sabeco có dự án Trung tâm thương mại và căn hộ Tân Thành, quận 5 cũng đã thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư. Tập đoàn Vinacomin có dự án chung cư 2W Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, CTCP Địa ốc Sài Gòn có dự an nhà ở An Phú 1, An Phú 2 tại quận Thủ Đức, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HoSE: TDH) có dự án khu nhà ở Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Tại quận 7, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cùng lúc làm thủ tục chấp thuận đầu tư cho 5 dự án.

Thủ tục chấp thuận đầu tư được thực hiện sau khi đã xác định được chủ đầu tư nhằm kiểm soát các nội dung dự án, đảm bảo tuân thủ chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trong thời hạn tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình UBND TP xem xét và có quyết định chấp thuận đầu tư dự án. Trong trường hợp từ chối, Sở Xây dựng phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do cho chủ đầu tư được biết.

Theo quy trình chính trong việc xin đầu tư, xây dựng dự án nhà ở, nếu được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các việc như lập quy hoạch dự án 1/500, nhận giao đất, nhận giấy cấp phép xây dựng, phê duyệt dự án rồi thi công, bàn giao...