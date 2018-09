TP.HCM cảnh báo tình trạng cướp ngân hàng

Theo UBND TP, thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành đã xảy ra nhiều vụ tội phạm có trang bị vũ khí tấn công trụ sở các ngân hàng thương mại để cướp tiền. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hoạt động ngân hàng và tình hình an ninh trật tự.

Một vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Địa bàn TP.HCM là nơi tập trung nhiều trụ sở các ngân hàng thương mại với quy mô hoạt động và lượng tiền mặt giao dịch hàng ngày rất lớn. Do đó để phòng ngừa trường hợp tội phạm lợi dụng tấn công cướp tiền/tài sản tại trụ sở các ngân hàng thương mại hoặc trên đường vận chuyển, UBND TP chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HHCM chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng cường công tác an toàn kho quỹ, các hoạt động giao dịch, vận chuyển, bảo quản tiền mặt/ngoại tệ, các hoạt động quản lý máy ATM…

Kiểm tra rà soát các quy trình nội bộ trong công tác tiền tệ kho quỹ, hệ thống các thiết bị an toàn (camera, hệ thống báo động…) tại nơi giao dịch để đảm bảo quản lý chặt chẽ an toàn tài sản. Cạnh đó, nâng cao tinh thần cảnh giác để chủ động đối phó và phòng ngừa kẻ gian, đặc biệt vào những thời điểm lượng tiền mặt giao dịch và khách hàng tăng cao.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng giao Công an TP tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình tại địa bàn, kịp thời phát hiện/ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm và có phương án xử lý tình huống khi xảy ra sự cố; hỗ trợ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và an ninh trật tự trên địa bàn TP.