TP.HCM: Cuối năm BĐS cao cấp bán chậm, nhà vừa túi tiền 20 người tranh mua một căn

Cuối năm luôn là thời điểm vàng trên thị trường bất động sản khi người dân vung tiền tiết kiệm, kiều hối ra để mua nhà đất. Tuy nhiên, trên thị trường BĐS TPHCM đang phân thành hai thái cực rõ ràng, trong khi nhà giá rẻ tạo sóng trên thị trường thì phân khúc cao cấp lại chững lại.

Theo báo cáo của Hiệp hội BĐS TPHCM, giao dịch bất động sản 11 tháng đầu năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 14.000 giao dịch, giảm hơn 10% so với năm 2015 (có 18.700 giao dịch). Phân khúc nhà ở vừa túi tiền chiếm tỷ lệ 79,7% vẫn đang là phân khúc chủ đạo của thị trường bất động sản. BĐS cao cấp với nguồn cung lớn có sự chững lại trong giao dịch.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện một sàn BĐS đang phân phối các dự án BĐS cao cấp cho biết: "Tình hình giao dịch các sản phẩm BĐS cao cấp thời điểm cuối năm 2016 không được như mong đợi, lượng giao dịch giảm nhiều so với thời điểm cách đây một năm. Mặc dù, các dự án đều bung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, chiết khấu mạnh nhưng dường như sức tiêu thị trên thị trường đã đạt ngưỡng".

Trong khi tình hình giao dịch ở phân khúc cao cấp "khá buồn" thì nhà ở vừa túi tiền lại là điểm sáng của thị trường cuối năm. Chẳng hạn như mới đây tại sự kiện ra mắt dự án The Western Capital (quận 6), PHPReal dự kiến cho đăng ký giữ chỗ 200 căn hộ đầu tiên. Tuy nhiên vì số lượng khách có nhu cầu đăng ký giữ chỗ quá lớn, tình trạng phải bốc thăm để chọn căn hộ đã xảy ra nên PHPReal quyết định bổ sung trên 100 căn.

Hay tại sự kiện mở bán block đầu tiên của dự án Him Lam Phú An (quận 9), nhiều khách hàng đã đăng ký từ hơn một tháng, nhưng khi bốc thăm đã tỏ ra khá nuối tiếc do không giành được quyền mua một căn hộ nào. Trong đó, có một căn hộ thuộc BLock A đã có đến 20 khách hàng cùng giành quyền được mua, nhưng cuối cùng chỉ có 1 người thắng cuộc.

Được biết, Khu căn hộ cao cấp Him Lam Phú An, quận 9 nằm ngay tại cửa ngõ khu Đông Sài Gòn, trên trục xa lộ Hà Nội. Với quy mô 1,8ha gồm 4 block cao 17 tầng, Him Lam Phú An có 1092 căn hộ có diện tích từ 69-71m2. Hiện tại dự án đang thi công tại sàn tầng 2, dự kiến khách hàng sẽ nhận được nhà trong tháng 8/2018.

Nhận định về diễn biến trên thị trường BĐS TPHCM cuối năm đại diện CBRE cho biết, tâm lý chung của người mua nhà hiện nay vẫn còn chờ đợi xem giá nhà có giảm khi nguồn cung căn hộ cao cấp đang dư thừa trên thị trường. Một diễn biến khá bất ngờ, qua các phân tích đều cho thấy khách hàng đang ngóng những dự án thuộc phân khúc trung bình, vừa túi tiền đã và đang chuẩn bị đầu tư tại TP.HCM.

"Thị trường năm 2017 được dự báo sẽ tập trung hơn vào thị phần bình dân và trung cấp, với gần 40% tổng số căn mới chào bán thuộc phân khúc bình dân. Căn hộ nhà ở vừa túi tiền nhiều khả năng sẽ tạo sóng trên thị trường do nhu cầu thực cao", bà Dương Thuỳ Dung - Giám đốc Bộ phận Đầu tư của CBRE Việt Nam cho biết.

"Con sóng" mà đại diện CBRE nhắc tới có lẽ đầu tiên sẽ bắt nguồn từ nguồn cung khổng lồ của hàng loạt ông lớn trên thị trường. Đầu tiên là Vingroup với hàng chục nghìn căn hộ Vingroup. Với quỹ đất 20ha tại quận 7 và 300ha thuộc quận 9, con số nhà ở phân khúc này tung ra chắc chắn là không dưới 50.000 căn hộ.

Sau Vingroup, hàng loạt ông lớn khác trên thị trường cũng có kế hoạch đổ bộ hàng nghìn căn hộ giá rẻ trên thị trường. Có thể kể đến như Him Lam Land cũng đang lên kế hoạch xây dựng 2.000 căn hộ vừa túi tiền trong những năm tới. Nhiều doanh nghiệp BĐS khác cũng nhắm tới phân khúc này như Nam Long, Hưng Thịnh, Dream Home, Kiến Á...

Ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land cho biết: "Việc ngày càng có nhiều dự án giá rẻ gia nhập thị trường địa ốc sẽ giúp kéo giảm lệch pha cung – cầu trên thị trường. Nhiều chủ đầu tư lớn trên thị trường hiện nay, ngoài việc điều chỉnh chiến lược đầu tư cho phù hợp với nhu cầu thị trường, không còn chạy theo tâm lý đám đông, thì họ đang muốn thay đổi dần quan niệm của khách hàng về nhà ở giá rẻ".

"Khi nói nhà ở giá rẻ khách hàng thường e ngại đến chất lượng xây dựng theo kiểu tiền nào của nấy. Tuy nhiên, một khi đã xác định phân khúc này là một chiến lược đầu tư dài hơi, doanh nghiệp phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chứ không chỉ xây dựng nhanh để thu tiền khách hàng. Theo đó, hiện nay Him Lam Land hay một số nhà đầu tư khác là kiểm soát chất lượng thi công trong từng giai đoạn, đưa khách hàng đến tận công trường để có điều kiện "sờ tận tay", tìm hiểu kỹ thông tin từ đội ngũ quản lý và bán hàng...", ông Phúc nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với ông Phúc, ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch tập đoàn Vingroup cũng cho biết trong năm 2017, thị trường sẽ hoàn toàn thay đổi quan niệm về nhà giá rẻ: "Trước đây nhiều người nghĩ rằng nhà giá rẻ là nhà có chất lượng thấp, quy hoạch không được tốt, nằm ở vùng sâu vùng xa và tiện ích không có gì. Tuy nhiên, trong năm 2017 thị trường sẽ hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận này. Với những dự án nhà ở vừa túi tiền, người thu nhập trung bình vẫn có thể hưởng những tiện ích đồng bộ như những người ở khu có thu nhập cao, chỉ có điều diện tích nhỏ hơn, vị trí xa hơn một chút".

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ