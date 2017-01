TP.HCM đầu tư 4.260 tỉ đồng cho 115 dự án

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư đối với 115 dự án thuộc nhóm C (vốn đầu tư dưới 120 tỉ đồng) sử dụng vốn cân đối ngân sách thành phố có tổng mức đầu tư 4.260 tỉ đồng, trong đó vốn chi từ ngân sách là 3.960 tỉ đồng, nguồn vốn khác là 299,4 tỉ đồng, thời gian hoàn thành tùy theo từng dự án, chậm nhất đến năm 2020.

Quyết định này nêu rõ, chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư đã được phê duyệt có trách nhiệm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; Sở Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện, báo cáo UBND TP.

Theo đó, nhóm đầu tư cho giáo dục - đào tạo có 37 dự án với tổng vốn đầu tư 1.192 tỉ đồng, đáng chú ý là dự án nâng cấp mở rộng Trường THCS - THPT Thạnh An thuộc xã đảo Thạnh An, Cần Giờ. Trường mới sẽ xây dựng 6 phòng học, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ, tổng vốn đầu tư 44,8 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2017 - 2019. Vào tháng 4.2016, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khi đến thăm xã đảo Thạnh An, chứng kiến sự thiếu thốn cơ sở vật chất của trường, đã chỉ đạo huyện Cần Giờ phải nâng cấp xây dựng lại trường THPT này.

Ngoài ra, đầu tư cho y tế có 6 dự án; đầu tư cho khoa học - công nghệ 1 dự án; đầu tư cho văn hóa - thể thao và xã hội 14 dự án; đầu tư cho môi trường 9 dự án; đầu tư cho giao thông 11 dự án; đầu tư cho nông nghiệp 3 dự án…

UBND TP cũng vừa quyết định thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Sáng ngoài công lập. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Sáng chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND quận Gò Vấp.

Trung tâm có nhiệm vụ phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng...

