Tp.HCM: Giao dịch bất động sản tiếp tục sôi động

Căn hộ: Giao dịch ổn định

Mặc dù bị ảnh hưởng một phần bởi vụ cháy chung cư Carina vừa qua nhưng thị trường căn hộ trên địa bàn Tp.HCM giao dịch vẫn khá ổn định. Đặc biệt, ở các dự án giá trung cấp trên dưới 2 tỉ đồng/căn đón nhận sức mua khá tốt từ thị trường. Minh chứng là nhiều dự án có tỉ lệ nhận giữ chỗ khá cao, đạt từ 50-70% sau 2-4 tháng giới thiệu ra thị trường.

Theo thông tin từ Công ty Nhà Mơ, mới giới thiệu ra thị trường gần đây, hiện hơn 250 căn trên giỏ hàng 400 căn tại tháp Sapphire thuộc dự án Dreamhome Riverside (Q.8) đã được giữ chỗ. Giá bán căn hộ dao động từ 19.5-21.5 triệu đồng/m2 (chưa VAT). Dự kiến ngày 15/5/2018 tháp này sẽ chính thức mở bán tập trung.

270 trên tổng số 500 căn hộ tại dự án Orchid Park của L&L Group được đặt giữ chỗ. Giá bán mỗi căn tại đây dao động từ 14,3-15,8 triệu đồng/m2 (chưa VAT) cho các diện tích từ 49-81m2 (1-3 phòng ngủ).

Dự án Q.7 Sài Gòn Riverside Complex của CĐT Hưng Thịnh có tỉ lệ giữ chỗ đạt từ 70-80%. Các căn hộ tại đây có giá bán thấp nhất từ 28 triệu đồng/m2 (tùy vị trí tầng).

Một dự án khác của Thuduc House là Centum Wealth (Q.9) sẽ chính thức chuyển cọc vào tháng 6/2018, theo đơn vị này, hiện số căn trong giỏ hàng giới thiệu ra thị trường đã gần kín khách đặt giữ chỗ. Giá bán của căn hộ dao động từ 26-27 triệu đồng/m2.

Theo báo của DKRA Việt Nam, vào quý I/2018 nguồn cung căn hộ dồi dào với khoảng 10.431 căn, tăng 35% so với quý cùng kỳ 2017. Trong đó, lượng tiêu thụ của nguồn cung mới khả quan, với khoảng 8.946 căn (86%), tức tăng 66% so với quý I/2017. Theo đơn vị này, nguồn cung căn hộ sẽ tiếp tục dồi dào trong thời gian tới, phân khú́c căn hộ hạ̣ng B, hạ̣ng C sẽ tiếp tục giữ tỷ lệ̣ lớn và thu hút sự̣ chú ý của NĐT lẫn người mua ở.

Lý giải lí do căn hộ vẫn có sức hút trong thời điểm bung hàng quý II/2018, ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc DKRA cho rằng: Vụ hỏa hoạn vừa qua đã nhất thời ảnh hưởng đến tâm lý của người mua ở và NĐT. Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy, nhu cầu về căn hộ vẫn còn rất lớn. Đặc biệt, trước bối cảnh đất đai lên giá chóng mặt, căn hộ vẫn là lựa chọn của số đông khách mua, nhất là đối tượng dân đô thị hiện nay.

Đồng quan điểm, ông Trương Anh Tú, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Phúc Khang cho hay: Dòng căn hộ hợp túi tiền và đáp ứng điều kiện sống của số đông dân cư vẫn thu hút sự quan tâm của thị trường. Đặc biệt, sau vụ cháy, với động thái vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng thì ý thức về phòng cháy chữa cháy của các CĐT chắc chắn sẽ tốt hơn, tạo tâm lý tin tưởng hơn cho khách hàng lựa chọn căn hộ trong thời gian tới.

Biệt thự, nhà phố: Tiếp tục tiêu thụ tốt

Công ty Địa ốc Phú Long cho hay, trong ngày mở bán ngày 14/4 vừa qua, gần 100 căn biệt thự, nhà phố Dragon Villge tại khu Đông Sài Gòn đã được giao dịch thành công trong vòng 2 tiếng. Thậm chí, đơn vị này còn mở bán sang 1 vài căn của giai đoạn 3 để đáp ứng nhu cầu của khách mua.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (Cityland), hơn 100/120 căn biệt thự, nhà phốthuộc dự án Cityland Park Hills (Q.Gò Vấp) đã được khách đặt mua. Được biết, CĐT mở bán giai đoạn tiếp vào ngày 9.4 vừa qua.

Đại diện truyền thông của Anpha Hodings cũng cho hay, mới công bố ra thị trường đầu tháng 4/2018, hiện 30 căn biệt thự, nhà phố tại dự án Sim City đã được khách hàng đặt mua gần hết, chỉ còn lại khoảng 3 căn diện tích lớn chưa có chủ.

Theo nhận định của các chuyên gia, DN, phân khúc BĐS liền thổ đang được hưởng lợi thế rất lớn từ thị trường ở giai đoạn này. Trong đó, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam ngày càng tăng lên, nhu cầu mua tài sản để đầu tư và để dành cũng tăng theo. Vì thế, dòng tiền bỏ vào đất nền, nhà phố, biệt thự phát triển rõ nét.

Theo chuyên BĐS gia Phan Công Chánh, phải nhìn nhận khách quan rằng: Nhu cầu của thị trường đang hướng mạnh vào phân khúc BĐS liền thổ. Giao dịch và nhu cầu đều tăng trưởng tốt ở giai đoạn này. Ngoài lý do được thừa hưởng lợi thế từ các thông tin tốt từ thị trường thì theo chuyên gia này bản thân phân khúc BĐS liền thổ luôn tạo được giá trị gia tăng ấn tượng đối với người sở hữu.