TP.HCM: Kiến nghị nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Do đó, UBND TP.HCM đã kiến nghị Trung ương ưu tiên sử dụng các quỹ đất nhà nước trực tiếp quản lý do các doanh nghiệp đang sử dụng làm nhà xưởng tại các quận, huyện thuộc diện phải di dời vào các khu công nghiệp cũng như quỹ đất do các cơ quan nhà nước hiện đang quản lý thuộc diện sắp xếp lại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;

Qua đó, phân bổ nguồn vốn ngân sách thu được của chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền, để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn ngân sách, bổ sung cho Quỹ phát triển nhà ở TP.HCM để đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố và giải quyết cho các hộ gia đình chính sách vay mua nhà ở xã hội;

Thành phố cũng kiến nghị Trung ương bố trí nguồn vốn từ ngân sách để Ngân hàng Nhà nước triển khai việc cấp bù lãi suất nhằm thực hiện sớm chính sách nhà ở xã hội, triển khai thực hiện cho vay ưu đãi và chính sách tiết kiệm nhà ở xã hội, tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở xã hội và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

Đồng thời, việc triển khai các cơ chế chính sách về phát triển, quản lý nhà ở xã hội của Trung ương cần có các chính sách, quy định, biện pháp, kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng thương mại, các tổ chức cá nhân không được sử dụng nguồn vốn này sai mục đích.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị Trung ương hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách về tín dụng, thuế, thủ tục đầu tư... để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp phù hợp với yêu cầu sinh sống của công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp ở đô thị...

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho các hộ tại chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh.