TPHCM: Khan hiếm dự án căn hộ mở bán mới trong quý 3

Cụ thể, JLL cho biết, trong quý 3 thị trường BĐS TP. HCM tiếp tục ghi nhận lượng mở bán chính thức trong phân khúc căn hộ đạt 8.086 căn, trong đó hầu hết các dự án đã mở bán từ 2-3 quý trước đó.

Đáng chú ý là số lượng nguồn cung mới mở bán trong quý 3/2018 khá hạn chế. Lượng bán cao hơn 16,4% theo quý, đạt 8.086 căn. Tỷ lệ giữa số căn được bán và số căn mở bán trong quý trung bình đạt khoảng 70%.

Ở thị trường sơ cấp, JLL cũng ghi nhận giá căn hộ được ghi nhận giảm nhẹ do đồng VND mất giá so với đồng USD, tuy nhiên vẫn giữ ổn định theo quý trên tất cả các phân khúc. Thị trường căn hộ thứ cấp ghi nhận tăng trưởng về giá có dấu hiệu chững lại so với các quý trước, cùng với mức giảm đáng kể của phân khúc căn hộ sang trọng.

Quan sát thực tế trên thị trường có thể thấy, do nguồn cung khan hiếm nên một số dự án mới trên thị trường đã ghi nhận tình trạng sôi động cục bộ. Có thể kể đến như dự án The Infiniti thuộc giai đoạn 3 của khu phức hợp Riviera Point (Quận 7) do Keppel Land làm chủ đầu tư. Dù mới rục rịch ra mắt nhưng dự án này đã gây chú ý trên thị trường.

Ông Phan Hòa Hiệp, Phó Tổng giám đốc Thời Đại Group, một trong những đơn vị đang độc quyền giỏ hàng TheInfiniti, cho biết, dù thông tin dự án chỉ mới “rò rỉ” khoảng 1 tuần nhưng lượng khoảng 1 tuần nhưng lượng khách hàng quan tâm đặt chỗ tại đơn vị này đã lên đến con số hàng trăm. Hiện nhiều sàn giao dịch bất động sản khu Nam cũng đã liên kết công ty để hợp tác phân phối dự án này.



Không chỉ có The Infiniti nhiều dự án mở bán trước đó cũng ghi nhận lượng giao dịch sôi động. Có thể kể đến như mới đây TTC Land vừa ra mắt dự án căn hộ Jamona Sky Villas (Quận 7) thu hút hàng trăm khách hàng tham dự. Trước đó không lâu, chủ đầu tư và nhà phát triển dự án Khu phức hợp căn hộ - thương mại dịch vụ The Grand Manhattan đã tổ chức ký kết phân phối các sản phẩm trong dự án. Được biết, dự án này sẽ cung cấp khoảng 1.000 căn hộ cho thị trường.

Còn theo thông tin từ Công ty CP Đầu tư Nam Long, trong tháng 9 doanh nghiệp đã mở bán chính thức số căn hộ còn lại của một dự án ở quận Thủ Đức, TP HCM. Cùng thời gian này, đại diện Nam Long cho biết, công ty cũng sẽ giới thiệu những sản phẩm đầu tiên của dự án Akari City với hơn 4.600 căn hộ.

Trước hoạt động khá tích cực của phân khúc căn hộ trong quý 3, đánh giá triển vọng thị trường trong quý 4, JLL cho biết Lượng mở bán mới của căn hộ năm 2018 có thể sẽ ở mức tương đương năm 2017 – năm đạt đỉnh về nguồn cung, nhưng theo chiều hướng bền vững hơn với sự mở rộng của các phân khúc giá thấp. Tỷ lệ bán dự kiến sẽ đạt 70% đối với căn hộ.