TPHCM: Thị trường bất động sản sôi động tiến vào cuộc đua cuối năm

Dòng tiền cuối năm đang hướng vào bất động sản

Theo nhận định của giới kinh doanh bất động sản, những tháng cuối năm là “thời điểm vàng” của thị trường địa ốc. Tính thanh khoản cao hơn hẳn so với các quý trước. Đây cũng là quý mà nhiều dòng tiền ồ ạt chảy vào thị trường, tạo nên sức nóng cho thị trường bất động sản vốn đã rất sôi động.

Đầu tiên phải là tiền từ người dân, đây là nguồn tiền ổn định, bền chắc nhất đối với thị trường. Tâm lý người Việt thường mong đón một cái Tết yên ấm trong căn nhà mới. Hơn thế nữa, cuối năm cũng là lúc các khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng dồi dào hơn. Chính vì vậy, nhu cầu mua nhà cuối năm bao giờ cũng cao nhất.

Ngoài mua nhà để ở, dòng tiền từ dân cũng đang hướng sang mục đích đầu tư. Thực tế cho thấy cùng với các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm ngân hàng, mua vàng, đầu tư chứng khoán… thì đầu tư vào BĐS vẫn là một kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Chính vì vây, hiện nay giới nhà giàu có xu hướng chọn BĐS làm kênh đầu tư ổn định, dài hạn.

Kiều hối là một trong những dòng tiền được dự báo sẽ khuấy động thị trường bất động sản cuối năm. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM cho biết, 8 tháng đầu năm 2017, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM qua các kênh chính thức đạt 3 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 72% kiều hối được chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 22% chảy vào bất động sản và 6% dùng cho chi tiêu cá nhân. Dự báo, kiều hối sẽ tiếp tục đổ mạnh vào thị trường bất động sản trong 3 tháng cuối năm.

Tận dụng đà của thị trường

Thị trường BĐS TP Hồ Chí Minh đang có hàng loạt dự án phân bố rộng khắp địa bàn, mở bán từ nay đến hết năm 2017. Theo Công ty Nghiên cứu thị trường bất động sản CBRE Việt Nam, thị trường căn hộ trong quý 3/2017 đã sôi động trở lại sau các tháng ảm đạm vừa qua.

Cụ thể, quý II/2017 thị trường đón nhận 9.580 căn hộ từ 31 dự án, ít hơn cùng kỳ năm trước 7% nhưng tăng tới 80% so với quý trước. Cũng trong quý này, tổng số căn bán được là 9.522 căn, tăng 40% so với quý trước và tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với sản phẩm thuộc phân khúc căn hộ hạng sang tập trung chủ yếu tại các quận Trung tâm, trong đó khu vực Quận 4 có nhiều dự án căn hộ cao cấp đã và đang triển khai nằm trên cung đường vàng bến Vân Đồn.

Nổi bật về vị trí, quy mô, tốc độ triển khai và tầm nhìn phong thủy đắt giá, dự án TNR The GoldView tại 346 bến Vân Đồn được nhiều khách hàng săn đón. Đây cũng là một trong những dự án căn hộ cao cấp tiêu biểu tại Việt Nam do hệ thống giải thưởng danh giá International Property Awards (IPA) 2017 bình chọn.

Quan tâm hơn đến tiện ích và chính sách bán hàng

Theo nhận định của giới chuyên gia, cuối năm nay sẽ là thời điểm thị trường đón nhận nguồn cung bất động sản lớn. Trong bối cảnh sôi động của thị trường, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn trong cùng một phân khúc sản phẩm và hiện có xu hướng ưu tiên cho tiện ích của dự án cũng như chính sách bán hàng.

Do vậy, bên cạnh vị trí không thể đẹp hơn, chủ đầu tư và đơn vị quản lý phát triển độc quyền dự án TNR The GoldView đang tập trung gấp rút bàn giao nhà cho khách hàng cũng như đi vào giai đoạn cuối của việc hoàn thiện các cảnh quan, tiện ích như Phòng sinh hoạt cộng đồng, khu thể dục ngoài trời, bể bơi… để đưa vào sử dụng.

Những khách hàng đầu tiên nhận bàn giao căn hộ thuộc gói không gian sáng tạo.

Cùng với đó, TNR Holdings Việt Nam cũng “chịu chơi” hơn trong các chính sách khuyến mãi, chiết khấu để thu hút những khách hàng cuối cùng với việc cam kết cho thuê lên đến 24 tháng hoặc chiết khấu ngay lên đến 1.2 tỷ đồng ngay khi ký hợp đồng. Đặc biệt, những khách hàng này còn có cơ hội sở hữu xe Mercedes C250 Exclusive 2016 trị giá 1,7 tỷ đồng. Lễ bốc thăm cho giải thưởng lớn này sẽ được tổ chức vào ngày 22/10/2017 tại Riverside Palace.

Với tiến độ gấp rút, các tiện ích cao cấp được quản lý bởi Savills Việt Nam và các chính sách bán hàng hết sức có lợi cho khách hàng, TNR The GoldView chắc chắn sẽ góp phần tăng sức mua cho phân khúc căn hộ cao cấp tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.