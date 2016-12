TPHCM: Thu ngân sách trên 300.000 tỷ đồng

Đây là số liệu được Sở Tài chính TPHCM công bố chiều ngày 30/12 tại Hội nghị báo cáo kết quả thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016 của Thành phố.

Nếu không tính số thu từ dầu thô, thu ngân sách Nhà nước thành phố là 286.740 tỷ đồng, đạt 102,37% dự toán.

Riêng thu nội địa là 186.339 tỷ đồng, đạt 104,92% dự toán và tăng 19,08% so cùng kỳ. Cụ thể, thu từ khu vực kinh tế là 125.055 tỷ đồng, đạt 103,76% dự toán và tăng 18,98% so cùng kỳ. Thu từ khu vực khác là 61.285 tỷ đồng, đạt 107,37% dự toán và tăng 19,29% so cùng.

Trong khi đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 100.400 tỷ đồng, tăng 6,92% so với cùng kỳ.

TPHCM đạt được số thu ngân sách vượt dự toán nêu trên là do năm 2016 tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, TPHCM nói riêng tiếp tục chuyển biến tích cực, một số ngành lĩnh vực có sự phục hồi và phát triển tốt.

Chủ tịch UBND TPHCM đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2016, kinh tế Thành phố tiếp tục vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố tăng 8,05% so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,76% thấp hơn cả nước ( 2,47%), góp phần cùng cả nước ổn định vĩ mô, kìm chế lạm phát.

Năm 2017, dự toán thu ngân sách của Thành phố được giao là 347.882 tỷ đồng, tăng 15,79% so với dự toán năm 2016. Để hoàn thành nhiệm vụ này, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị ngành tài chính Thành phố tăng cường các biện pháp để đảm bảo nguồn thu; tích cực giải đáp những vướng mắc về thuế, đẩy mạnh tuyên truyền giúp các cơ sở kinh doanh, người dân, hiểu rõ các nghĩa vụ về thuế.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra; cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các DN và người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. nâng cao năng lực cán bộ, loại bỏ những cán bộ những nhiễu DN.

UBND các quận, huyện, tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác thu tại địa phương; đồng thời chú ý tăng cường đối thoại DN, kết nối ngân hàng – DN trên địa bàn, đẩy mạnh khai thác thu từ chuyển quyền sử dụng đất.

Theo Lê Anh

Chinhphu.vn