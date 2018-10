Tomato là gói cước trả trước của Viettel hướng đến những khách hàng có nhu cầu chính là nghe và nhắn tin mà ít khi có cuộc gọi đi. Do đó, khách hàng khi sử dụng Tomato không bị giới hạn ngày sử dụng, chỉ cần trong vòng 60 ngày gửi đi 1 tin nhắn hoặc thực hiện cuộc gọi có cước phí thì thuê bao tiếp tục được gia hạn thêm 60 ngày. Như vậy, chi phí mà thuê bao Tomato phải trả rất nhỏ, thậm chí không đáng kể, và nó là cánh cửa mở ra cơ hội dùng dịch vụ di động cho bất kỳ ai.

Dịch vụ di động cũng vì thế mà được phổ cập rất nhanh cho mọi người, dù trước đó nó được mệnh danh là chỉ dành cho nhà giàu. Hình ảnh của đứa trẻ vắt vẻo trên lưng trâu với chiếc di động trong tay trở thành minh chứng sống động nhất cho một cuộc cách mạng di động thành công rực rỡ, mà chất xúc tác chính là gói cước mang hình ảnh trái cà chua của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Năm 2018, khi công nghệ viễn thông tại Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu liên lạc theo phương thức truyền thống đang dần bão hòa đã trở thành tiền đề cho Viettel triển khai gói cước mới dựa trên nền tảng thành công sẵn có của Tomato. Với mong muốn phổ cập rộng hơn nữa mạng internet di động trên lãnh thổ Việt Nam, mới đây Viettel đã tung ra thị trường gói cước Tomato Data - được xem là phiên bản data của gói cước Tomato truyền thống khi kế thừa tính năng ưu việt là truy cập mãi mãi.

Trên nền tảng của gói Tomato truyền thống không giới hạn thời gian sử dụng, chủ thuê bao Tomato Data sẽ không phải lo lắng về việc tài khoản lưu lượng vẫn còn nhưng hết thời hạn sử dụng. Trong vòng 60 ngày, người dùng chỉ cần phát sinh lưu lượng dù là rất nhỏ thì gói cước sẽ tiếp tục được gia hạn cho đến khi sử dụng hết. Hết lưu lượng, khách hàng có thể mua lại chính gói cước để tiếp tục sử dụng. Đây cũng chính là lý do đầu tiên khiến "phiên bản data hoàn hảo của gói cước di động Tomato" được cộng đồng mạng đón nhận ngay khi vừa ra mắt.

Tomato Data sử dụng hoàn toàn lưu lượng tốc độ cao trên di động hiện được chia theo 2 gói phù hợp với nhu cầu sử dụng internet khác nhau. Nếu đã quen sử dụng wifi, bạn sẽ rất tiếc nếu phải đăng ký 1 gói data có giá cả trăm nghìn cho những khi cần internet mà “câu” khắp nơi chẳng có sóng wifi nào. Thế nhưng với TOMD10, bạn chỉ cần đầu tư 10.000 đồng là đã sở hữu 200MB - đủ để FaceTime, kiểm tra email, và chat khi cần thiết .

Theo tư vấn của nhà cung cấp dịch vụ Viettel, TOMD10 là gói cước phù hợp với những khách hàng thường xuyên sử dụng wifi và đột xuất cần sử dụng internet 3G, 4G. Với mức chi phí rất dễ chịu, TOMD10 sẽ giúp bạn giải quyết được nhu cầu sử dụng internet tức thời mà không quá tốn kém. Cùng với gói TOMD10, gói TOMD30 của Tomato Data lại hướng đến phục vụ những khách hàng có nhu cầu sử dụng internet với tần suất lớn. Đây là gói cước được đánh giá là rất tiện lợi, phù hợp cho những chuyến đi xa hoặc trong những trường hợp gặp sự cố bất ngờ trong thời gian dài như mất điện, không có wifi hoặc wifi bị trục trặc. 30.000 đồng/1GB sẽ là mức đầu tư hợp lý cho những người sử dụng gói cước này.

Cách đăng ký Tomato Data rất đơn giản, bạn chỉ cần soạn TOMD10 hoặc TOMD30 gửi 191 hoặc thao tác ngay trên ứng dụng My Viettel. Bạn có thể linh hoạt sử dụng gói cước trên cả hạ tầng 3G và 4G, khi hết lưu lượng có thể đăng ký lại chính gói cước để tiếp tục truy cập internet. Với việc mang đến 2 sự lựa chọn cho người tiêu dùng mong muốn gắn bó với “trái cà chua”, Viettel hy vọng sẽ tiếp tục phổ cập và lan tỏa hơn nữa internet chất lượng cao đến với mọi người.

Cùng đồng hành với Tomato Data, Viettel triển khai chương trình tặng 30 triệu GB data, mang đến cơ hội sử dụng internet miễn phí cho 30 triệu người chưa sử dụng internet di động. Nhà mạng này cũng khuyến khích khách hàng của mình tặng smartphone cũ, tặng data miễn phí cho người thân, bạn bè để ai cũng được tiếp cận nguồn thông tin khổng lồ đến từ internet. Chương trình hiện đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng bởi những giá trị nhân văn cao đẹp đang được lan tỏa từng ngày. Những người dân có mức thu nhập thấp; những người ở vùng sâu vùng xa, nông thôn hay hải đảo; những người chưa được tiếp cận internet… sẽ có những phút giây trải nghiệm internet tuyệt vời trên smartphone.

Hiện nay Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phổ cập internet trên di động khi mạng 3G/4G đã phủ sóng tới 95% dân số. Theo thống kê của Hiệp hội Viễn thông GSMA, chỉ tính riêng trong giai đoạn năm 2012 - 2017, tỷ lệ người dùng smartphone trên tổng số người dùng di động đã tăng gần 30% và có xu hướng tăng 8-10% mỗi năm trong các năm tới. Tuy số lượng người dùng smartphone gia tăng nhanh chóng nhưng hiện nay tỷ lệ người Việt dùng di động sử dụng internet chỉ đạt quanh ngưỡng 41% - được xem là mức trung bình trong khu vực Đông Nam Á. Rào cản lớn nhất của quá trình phổ cập internet là mức giá dịch vụ vẫn còn cao so với mức thu nhập của người dân, kèm theo đó là nỗi lo mất kiểm soát chi phí khi sử dụng dịch vụ. Đây được xem là nguyên nhân chính hình thành thói quen sử dụng wifi công cộng thay vì dùng data, bất chấp những nguy cơ rò rỉ thông tin tiềm ẩn của khách hàng Việt.

Được đánh giá là một doanh nghiệp lớn có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển nền tảng viễn thông trong nước, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, Viettel đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận lợi. Với việc nâng cao chất lượng gói Tomato bằng gói Tomato Data và chương trình trao tặng data miễn phí, Viettel không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng mà còn tác động tới thị trường, giúp giá thành dịch vụ giảm xuống mức bình dân.

Trong những năm gần đây, Viettel luôn đóng vai trò tiên phong ngành CNTT và viễn thông Việt Nam. Bằng sự sáng tạo và quyết tâm, Viettel phổ cập internet và đưa 4G đến tận tay người dùng trên khắp đất nước trong thời gian ngắn kỷ lục. Có thể nói Viettel đã góp phần quan trọng, trực tiếp tạo ra nền tảng hạ tầng để Việt Nam sẵn sàng kết nối và gia nhập cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cùng các quốc gia khác.

Năm 2013, lần đầu tiên Viettel tuyên bố thay đổi khái niệm nhà mạng viễn thông thành nhà cung cấp dịch vụ, chính thức bắt đầu một chặng đường kinh doanh viễn thông mới với những mục tiêu vươn xa hơn. Với nền tảng sở hữu vùng phủ sóng rộng, sóng viễn thông khỏe, sau 5 năm Viettel không những chuyển đổi thành công mà còn trở thành đơn vị đầu ngành về an toàn thông tin, về an ninh mạng, về không gian mạng tại Việt Nam. Cũng trong thời gian này Viettel đã mở rộng phạm vi kinh doanh thêm 5 thị trường quốc tế với vùng phủ dân số tăng gấp gần 3 lần so với 5 thị trường đã đầu tư suốt 7 năm trước đó… Những thành tựu vượt bậc này đã đưa Viettel lọt Top 30 hãng viễn thông lớn nhất thế giới về số lượng người dùng.

Cùng phát triển song song cả hai thị trường trong nước và quốc tế, Viettel không chỉ ghi dấu trên thị trường quốc tế mà còn có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình nâng tầm nhận thức của người Việt. Thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, các thông tin về gói cước mới hoặc chương trình hỗ trợ khách hàng của hãng viễn thông này đều nhận được những phản ứng tích cực và nhanh chóng lan tỏa trên thị trường.

Đất nước đang có sự chuyển mình đầy tích cực trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc lan tỏa sức mạnh công nghệ cao đến từng đối tượng người dân là rất cần thiết. Phổ cập internet trên di động có lẽ sẽ là một hành trình dài nhưng với những gì Viettel đang thực hiện, tin chắc rằng chương trình sẽ có tác dụng lớn trong việc nâng cao nhận thức của nhiều người Việt Nam trong thời gian tới./.