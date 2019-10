Trải nghiệm công nghệ thông minh ở căn hộ Smart Home – Smart Living tại Sunshine City Sài Gòn

Không chỉ dừng lại ở Smart Home, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam đã bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của những dự án mang tính đột phá về công nghệ, thậm chí còn vượt xa kỳ vọng đối với một ngôi nhà thông minh thông thường.

Để có được hình dung đầy đủ nhất về cuộc sống như trong mơ tại các căn hộ Smart Home gắn liền hệ sinh thái Smart Living, hãy "gõ cửa" và trải nghiệm căn hộ thông minh bậc nhất Sài thành mang tên Sunshine City Sài Gòn của chủ đầu tư Sunshine Group - doanh nghiệp tiên phong đưa công nghệ 4.0 vào BĐS.

Những căn hộ thông minh thấu hiểu cảm xúc gia chủ

Ấn tượng ban đầu mà bất kỳ ai đến với Sunshine City Sài Gòn chính là hệ thống đỗ xe thông minh - Smart Parking. Thấu hiểu được sự vất vả của cư dân mỗi chiều tan làm trở về nhà chật vật tìm chỗ đỗ xe, Sunshine Group đã áp dụng công nghệ tự động đặt trước vị trí chỗ trống dưới hầm xe và ưu tiên khu vực thường đậu cho cư dân.

Ngoài ra, công nghệ này còn hỗ trợ định vị và điều hướng xe tới vị trí đã đăng ký, tự nhận diện biển số giúp việc check in/check out một cách nhanh chóng, an toàn, giảm thiểu ách tắc vào những giờ đông đúc.

Tiếp đó, khi bạn tiến vào bên trong dự án, hệ thống an ninh Smart Security sẽ ngay lập tức cho bạn cảm giác yên tâm đúng chuẩn nhà là nơi an toàn nhất. Với hệ thống kiểm soát đa lớp, camera an ninh ở nhiều nơi, cửa căn hộ có thể mở bằng nhiều cách tiện dụng, bao gồm cả vân tay không cần chìa khoá, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID... - Smart Security không chỉ đáp ứng khả năng bảo mật mà còn mang lại sự thuận tiện cho cư dân.

Công nghệ Face ID tiện lợi kết hợp với tính năng thang máy gọi điểm đến tăng cường an ninh và sự tiện lợi cư dân.

Và cho tới khi bạn về tới căn hộ của mình, toàn bộ hệ thống đèn đã được bật sáng, hệ thống điều hòa cũng như rèm cửa tự động được mở giống như đang chờ đón chủ nhân trở về. Gia chủ hoàn toàn có thể thiết lập sẵn một kịch bản Sunshine Smart Home (nhà thông minh) tùy ý dựa trên sở thích, nhu cầu, giờ giấc sinh hoạt thường ngày cho các thiết bị trong nhà.

Nói về tính năng ưu việt của ứng dụng Smart Home này, đại diện chủ đầu tư của Sunshine City Sài Gòn cho biết: "Các căn hộ hạng sang thường rộng, mất khá nhiều thời gian để thao tác tắt bật đèn hay đóng mở hệ thống rèm khi đi ra khỏi nhà hoặc đôi lúc bạn đang ở ngoài mà không biết điều hoà có còn bật hay không... Thấu hiểu được điều này, hệ thống Smart Home của Sunshine Group có thể giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên bằng 1 cú chạm trên Smart Phone.

Tại dự án Sunshine City Sài Gòn, mỗi căn hộ có tới 10 hạng mục được tích hợp điều khiển bằng một ứng dụng duy nhất như khoá thông minh, chuông hình, rèm tự động, điều hoà nhiệt độ, các cảm biến, đồng hồ điện, nước, chiếu sáng, bình nóng lạnh....

Hệ sinh thái hoàn hảo cho một cuộc sống tiện nghi



Đại diện của Sunshine Group từng chia sẻ: Điều mà họ tự hào nhất đó chính là những sản phẩm công nghệ "Made in Việt Nam" do chính bàn tay, trí tuệ của các kỹ sư R&D của Sunshine Group sản xuất. Bởi lẽ, trong khi nhiều "ông lớn" BĐS khác phải đi mua công nghệ từ nước ngoài về thì Sunshine Group đã lựa chọn con đường tự nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ tân tiến, hiện đại kết tinh trí tuệ Việt, nhằm tối ưu hoá chi phí, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng đồng thời, tạo nên một lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường.

Các thiết bị công nghệ trong căn hộ mang thương hiệu Sunshine Group ứng dụng công nghệ kết nối vạn vật - Internet of Things (IoT), có tính mở cao, có thể kết nối với nhiều hệ thống công nghệ khác (như Google Assistant, Alexa...)...

Khi trở thành cư dân của Sunshine City Sài Gòn, với hệ thống quản trị dữ liệu thông minh (Smart Management), ngoài việc bạn có thể order từ xa nhiều dịch vụ (như dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa hỏng hóc, đặt lịch khám bệnh, đặt phòng...), bạn còn được cung cấp 1 tấm thẻ "vạn năng", vừa là thẻ ra vào tòa nhà, gọi thang máy, lại có công dụng như một chiếc thẻ ATM ngân hàng,...

Ngoài việc tương tác trên Sunshine App, thì ngay tại căn hộ của mình, cư dân cũng có thể sử dụng thiết bị rất thông minh đó là màn hình lobby phone với nhiều tính năng như gọi thoại ra bên ngoài, cập nhật thông tin thường xuyên từ Ban quản lý tòa nhà, SOS gọi bảo vệ, truy xuất dữ liệu camera an ninh tại khu vực công cộng....

Đẳng cấp, tiện nghi và cực kỳ thông minh - là 3 từ miêu tả rõ nét nhất về cuộc sống tại Sunshine City Sài Gòn. Đó cũng là lý do kể từ thời điểm ra mắt, dự án đã luôn có một sức hút lớn đến với các nhà đầu tư BĐS và khách hàng say mê công nghệ.