Trần Anh Riverside – Cơ hội đầu tư vàng

Từ đầu năm 2017 đến nay, thị trường bất động sản vùng ven TP.HCM vẫn là “miếng bánh ngọt” cho những nhà đầu tư bất động sản. Bởi chủ trương dịch chuyển đô thị ra các vùng lân cận của uỷ ban thành phố đang được tiến hành ráo riết.

Chủ đầu tư cùng người tiều dùng đều “kéo nhau” tìm kiếm đất nền hay dự án nhà ở phù hợp với nhu cầu của mình. Xu hướng tìm kiếm chung vẫn là những dự án có mảng xanh bao quanh, gần gũi với thiên nhiên.

Toạ lạc tại trung tâm đô thị sầm uất ngay thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Trần Anh Riverside là dự án điển hình về sự kết hợp giữa biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố thương mại, hội tụ sự sang trọng trong không gian yên bình, thoáng đãng. Giới chuyên môn nhận định rằng đây không chỉ là dự án mang đến cho người tiêu dùng một tổ ấm, mà còn mang đến cơ hội đầu tư vàng bởi dự án đáp ứng được hầu hết nhu cầu an cư của người tiêu dùng hiện đại.

Vị trí đắt giá với kết nối giao thông thuận tiện

Trần Anh Riverside là dự án có vị trí huyết mạch nằm trong khu vực Tây Nam TP. HCM. Dự án đất nền nhà phố liền kề, biệt thự song lập này tọa lạc tại trung tâm đô thị sầm uất, thuộc địa phận huyện Bến Lức tỉnh Long An. Trần Anh Riverside nằm trực diện trên những tuyến đường trọng điểm trong khu vực, kết nối dễ dàng với TP.HCM, Phú Mỹ Hưng và cả các tỉnh Miền Tây.

Tọa lạc trên tuyến đương Nguyễn Văn Tuôi – tuyến đường lớn nhất thị trấn Bến Lức, cư dân Trân Anh Riverside sẽ thuận tiện di chuyển. Ngoài ra, dự án còn liền kề với những tuyến đường huyết mạch khác như Quốc lộ 1A, Cao tốc Trung Lương – TP.HCM, Quốc lộ N2, Vành đai 4, Tỉnh lộ 824…

Trong vòng bán kính chưa đầy 3km, Trần Anh Riverside hội tụ đầy đủ các dịch vụ tiện ích ngoại khu như: trung tâm hành chính, Bệnh viện Đa khoa Bến Lức, dãy phố Ngân hàng, hệ thống các trường học, khu công nghệ Thuận Đạo của Gạch Đồng Tâm Long An, các trung tâm thương mại.

Bến Lức – Long An được dự đoán là vùng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nhất nhì thị trường bất động sản hiện tại. Dự án mới Trần Anh Riverside của Trần Anh Group - Chủ đầu tư có thế mạnh trong thị trường bất động sản Long An được các chuyên gia nhận đình rằng sẽ là “cú hích” mạnh với cư dân đô thị hiện đại.

Thiết kế ấn tượng mang đến đẳng cấp nơi cư trú

Trần Anh Riverside là tổ hợp những ngôi nhà đầy màu sắc, sẽ được chính các cư dân lựa chọn màu sơn ngoại thất. Mỗi căn nhà trong dự án nhà phố sang trọng này đều được trang bị những thiết bị nội thất hiện đại, tiện nghi nhất. Cùng với đó là một không gian thoáng đãng, mát mẻ bởi gần sông và nhiều cây xanh.

Trần Anh Group cho biết rằng, mọi thứ bên trong và xung quanh dự án đều được tính toán một cách khoa học, đáp ứng sự khắt khe đến từng chi tiết cho dòng sản phẩm không dành cho số đông này.

Với quy mô 50.000m2, điểm nhấn của dự án Trần Anh Riverside là vị trí của các dãy nhà phố liền kế cùng biệt thự đơn lập. Những biệt thự này luôn ở vị trí đẹp và có góc “view” cảnh quan hoàn hảo nhất dự án. Một điều nữa là tất cả các dãy nhà đều được xây dựng một tầng trệt, một lửng, một tầng lầu theo kiến trúc hiện đại của Châu Âu. Với nhiều nền diện tích đa dạng từ 75m2 đến hơn 250m2 cho cư dân thoải mái lựa chọn.

Trần Anh Riverside được xây dựng nhằm mang đến cho cư dân một chốn an cư tuyệt vời nhất, hoàn toàn dựa trên nhu cầu thiết thực của người tiêu dùng hiệi đại. Đó chính là lý do khiến dự án thu hút người tiều dùng ngay từ những ngày đầu ra mắt. Và đó cũng là lý do vì sao nhiều chuyên gia nhận định rằng Trần Anh Riverside là cơ hội vàng cho nhà đầu tư bất động sản vùng ven.