Trần Anh (TAG) lỗ thêm 7 tỷ đồng sau soát xét

CTCP Thế giới số Trần Anh (mã chứng khoán TAG) vừa công bố BCTC soát xét bán niên 2017 (niên độ tài chính mới của Trần Anh bắt đầu từ 1/4 và kết thúc vào 31/3 năm sau).

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.825 tỷ đồng, không thay đổi so với báo cáo công ty đã lập; giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kiểm toán đã điều chỉnh tăng chi phí giá vốn lên gần 7 tỷ đồng so với trước đó, dẫn tới lợi nhuận gộp còn 254,8 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu khác hầu như ít thay đổi so với báo cáo tài chính công ty tự lập: Doanh thu tài chính chưa đến 1 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm ngoái; chi pí tài chính gần gấp đôi, lên mức 13,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 1 tỷ đồng song chi phí bán hàng tăng 43 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tăng chi phí mua ngoài.

Kết quả này dẫn đến nửa đầu năm tài chính 2017-2018 Thế giới số Trần Anh báo lỗ 11,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi hơn 3,6 tỷ đồng. Đặc biệt, số lỗ này tăng 140% so với con số lỗ hơn 4,8 tỷ đồng công ty tự lập trước đó.

Sau khi đồng ý về chủ trương bán lại công ty cho Thế giới Di động (MWG), nhân sự của Trần Anh cũng đã có sự thay đổi khi Thế giới Di động cho người vào tiếp quản một số vị trí chủ chốt. Ngày 3/11 vừa qua TAG cũng vừa chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng băn bản để thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh và một số nội dung khác.