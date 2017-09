Trang Lê: Kẻ "ngoại đạo" của làng mốt Việt trở thành "bà trùm" đứng sau thành công của Next Top Model, Project Runway...

Người đàn bà “ngoại đạo” của làng thời trang

Có câu “nghề chọn người, chứ người không chọn nghề”, và Trang Lê là mình chứng rõ ràng cho điều ấy. Đam mê ca hát từ nhỏ, từng đỗ khoa Thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội, nhưng Trang Lê lại theo học Trường đại học Tài chính - Kế toán. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị học tiếp chương trình thạc sĩ của Đại học Swinburne (Úc) tại Hà Nội với mong muốn trở thành giám đốc tài chính cho các tập đoàn đa quốc gia.

Năm 29 tuổi, công ty E-media, đơn vị sản xuất chương trình Ai là triệu phú đình đám, nơi Trang làm việc đóng cửa. Chị phải tự nộp đơn xin việc tại các tập đoàn đa quốc gia nhưng bị từ chối với lý do lớn tuổi và có 2 con.

Bản tính độc lập cộng với máu “liều” đã thôi thúc Trang tự làm ra một cái gì đó của riêng mình. Năm 2005, chị cùng một người đồng nghiệp cũ tại E-Media đã thành lập công ty cổ phần Truyền thông Đa phương tiện (Multimedia JSC), chuyên kinh doanh, mua bán bản quyền, sản xuất các chương trình nước ngoài về Việt Nam.

Sau 2 năm ra mắt, Multimedia JSC đặt dấu ấn đầu tiên bằng Chương trình thi ca hát Đồ Rê Mí dành cho thiếu nhi. Chương trình nhanh chóng được đón nhận và trở thành một sân chơi bổ ích cho các hạt giống âm nhạc nhỏ tuổi.

Tuy nhiên không dừng lại ở đó, Trang Lê mong muốn đưa thêm chương trình America’s Next Top Model về Việt Nam sau nhiều lần tham gia các hội chợ truyền hình và thấy CBS Studios International (tập đoàn bán bản quyền format Next Top Model) chào hàng tại đây.

Trang mạnh dạn liên hệ với phía CBS để mua lại bản quyền, nhưng với một công ty vô danh đến từ Việt Nam, kết quả có thể đoán được. CBS đưa ra mức giá “trên trời” khiến chị không thể mua nổi.

“Để trở thành đối tác trong hãng lớn, dù bạn là người đi mua nhưng không phải ai mua họ cũng bán”.

“Những hãng lớn như Sony Pictures, CBS, Fox…, trước khi trở thành đối tác của họ, kể cả bạn là người mua hàng, họ yêu cầu mình phải điền vào một xấp tài liệu rất nhiều thông tin để chứng minh năng lực của bạn. Nếu họ cảm thấy bạn đủ lớn, lúc đó họ mới cân nhắc đến việc có làm việc với bạn hay không”, Trang nhớ lại.

Dù bị từ chối nhưng trong ba năm tiếp theo, Trang cùng Multimedia JSC vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ đưa Next Top Model về Việt Nam. Khi có nhiều công ty Việt cùng mong muốn mua bản quyền chương trình, CBS đã sang tận nơi để xem năng lực sản xuất của từng công ty thế nào. Nhờ sự thành công từ 3 mùa sản xuất Đồ Rê Mí trước đó, Multimedia JSC đã được lựa chọn.

“Mát tay” với các gameshow thời trang

Từ những mùa Vietnam’s Nextop Model thành công, thị trường thời trang trong nước liên tục chào đón nhiều gương mặt mới triển vọng như Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Tuyết Lan, Mâu Thủy, Chà Mi…

Tuy nhiên Trang không muốn những quán quân của Vietnam’s Next Top Model giống quán quân của America’s Next Top Model. Lý do là, các quán quân của Mỹ đều ký hợp đồng với các công ty quản lý hàng đầu thế giới, nhưng ít người thành công, vì người sản xuất Chương trình America’s Next Top Model không quan tâm nhiều đến sự thành công của các quán quân này. Do vậy, Trang quyết định thành lập công ty BeU Models với mục tiêu đào tạo các người mẫu để đưa đi chinh chiến ở thị trường quốc tế.

Sau này, chị tiếp tục tạo môi trường để người mẫu cũng như các nhà thiết kế trong nước có cơ hội tỏa sảng khi tiếp tục sản xuất chương trình Project Runway - Nhà thiết kế thời trang Việt Nam và Vietnam International Fashion Week - Tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam.

Nhiều người đánh giá Trang Lê là “người đàn bà quyền lực” cùa làng thời trang Việt, người đã góp phần thay đổi cả ngành công nghiệp thời trang trong nước. Đơn cử trước đây giới người mẫu thường dựa vào quen biết để có suất trong các show diễn thời trang thì nay, Trang Lê đã làm một điều hoàn toàn khác biệt: tất cả công việc của giới người mẫu với công ty đều phải qua casting.

“Ngay cả với Vietnam International Fashion Week, mỗi một mùa chúng tôi đều tổ chức casting, mặc dù rất nhiều gương mặt đã rất quen thuộc, đều từ Vietnam’s Next Top Model bước ra và tôi đều biết. Nhưng vì sao vẫn phải casting?”

“Có thể mùa này các bạn đã diễn rất tốt, nhưng 6 tháng sau, có thể do sinh nở, hoặc không còn giữ vóc dáng của bạn thì bạn có thể không còn phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi có thể không mời bạn”, Trang Lê cho biết.

Sau hơn 10 năm xuất hiện trên thị trường đến nay, Trang cùng Multimedia JSC đã tổ chức thành công 9 mùa Đồ Rê Mí (chương trình ngừng phát sóng sau mùa 2015), 8 mùa Vietnam’s Nextop Model, 3 mùa Project Runway (ngừng sản xuất sau mùa 2015), 4 mùa Vietnam International Fashion Week.

Chia sẻ về thành công hiện tại, Trang Lê cho biết chị khởi đầu với con số 0 tròn trĩnh, không kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu thời trang, không quan hệ với những người trong giới showbiz,… nhưng bù lại, chị luôn lạc quan và không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào, càng khó khăn, thách thức chị lại càng muốn mình phải vượt qua.

“Trải qua bao thăng trầm, cho đến giờ, tôi luôn chiêm nghiệm một điều rằng khi làm bất kỳ công việc nào thì phải luôn tin vào chính bản thân mình bởi khi đó chúng ta sẽ có được sức mạnh vô hình giúp mình đối đầu với mọi thử thách dễ dàng hơn.Tuy nhiên, tự tin không là chưa đủ mà để thành công, bạn cần có niềm đam mê mãnh liệt vào những công việc mình đang làm và phải đi đến cùng với chính niềm đam mê đó”.