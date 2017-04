"Trăng mật" không suôn sẻ của Tổng thống Donald Trump

Ngày 29/4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bước qua ngày thứ 100 ở vị trí quyền lực nhất nước Mỹ. Người ta vẫn gọi đây chính là “kỳ trăng mật” của một nhiệm kỳ Tổng thống, khi các ông chủ Nhà Trắng vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vẫn nhận được sự ủng hộ cao của công chúng và có sẵn đà từ chiến dịch tranh cử để vạch ra lộ trình cho 4 năm trước mắt.

Đo lường thành tích của các Tổng thống thường là công việc khá khó khăn. Nhưng trước khi đắc cử, ông Trump đã đưa ra “kế hoạch hành động 100 ngày để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, cho thấy những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống. Đó là xây 1 bức tường dọc biên giới Mexico, chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ “các nước được cho là nuôi dưỡng khủng bố” và gắn cho Trung Quốc cái mác thao túng tiền tệ.

Tuy nhiên, nếu lấy kế hoạch này làm tiêu chuẩn thì rõ ràng trên thực tế các công việc đang diễn ra khá chậm chạp. Mặc dù ông Trump đã ban hành hơn 30 sắc lệnh (nhiều hơn 10 so với người tiền nhiệm Barack Obama trong 100 ngày đầu làm Tổng thống), phần lớn các vấn đề vẫn đang “giậm chân tại chỗ”. Nỗ lực hủy bỏ Obamacare bị chặn đứng ở Quốc hội, trong khi các lệnh cấm nhập cảnh bị hệ thống tòa án “tuýt còi”.

Những điều này có thể khiến ông Trump bối rối và chính ông cũng đã tâm sự rằng “tôi tưởng làm Tổng thống dễ dàng hơn”, nhưng chắc chắn rằng người ủng hộ ông không hề nản chí. Trong cuộc thăm dò được YouGov thực hiện cho The Economist ở thời điểm ngày 22/4, 1.500 người Mỹ được hỏi Tổng thống của họ có làm tốt hơn mong đợi hay không. Trên cả hai nhóm Dân chủ và Cộng hòa, 30% trả lời ông Trump đã đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng những người còn lại có sự phân hóa rất rõ nét: 41% người đảng Dân chủ nghĩ rằng Tổng thống Trump đã thể hiện “tồi hơn nhiều” so với kỳ vọng, trong khi 28% người đảng Cộng hòa nghĩ ông Trump làm “tốt hơn nhiều” so với dự đoán.

Hai thái cực này cũng thể hiện rõ nét trong thống kê về tỷ lệ ủng hộ. Ông Trump có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong các đời Tổng thống thời hậu chiến, nhưng 88% người về phe đảng Cộng hòa ủng hộ ông còn 82% người của đảng Dân chủ phản đối ông.

Donald Trump là nhân vật khiến chính trường Mỹ phân cực mạnh mẽ trong suốt chiến dịch tranh cử, và khi ông ngồi trong phòng Bầu dục, điều đó cũng không thay đổi.

Tùng Dương

Theo Trí thức trẻ/Economist