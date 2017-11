Tranh chỗ, 2 hành khách đánh nhau ngay trên máy bay

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, khi chuyến bay VN7259 từ Hà Nội đi TP HCM đang chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nam hành khách ngồi hàng ghế số 12, khiến chuyến bay phải chậm lại để cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Cụ thể, sau khi lên máy bay và tìm số ghế, hành khách N.T.Phúc (có vé ở số ghế 12D) thấy hành khách P.T.Dũng (có vé ở số 12G) đang ngồi chỗ mình. Anh Phúc yêu cầu anh Dũng trả lại chỗ mình nhưng anh Dũng không chịu với lý do chỗ ngồi đó do tổ bay sắp xếp. Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết anh Phúc và anh Dũng đã lời qua tiếng lại khá lâu và đỉnh điểm là anh Phúc đấm vào mặt anh Dũng làm anh này bị chảy máu mũi.

Cơ trưởng chuyến bay sau đó đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho nhà chức trách hàng không xử lý. Đội An ninh cơ động sân bay Nội Bài cũng đã có mặt, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài và bộ phận y tế băng bó vết thương và yêu cầu 2 hành khách trên về đồn công an để làm rõ vụ việc.

Nam hành khách N.T.Phúc sau đó đã thừa nhận việc đấm vào mặt anh Dũng là do nóng giận tức thời và xin được bồi thường thiệt hại.

Một nhân viên Đội An ninh cơ động cho biết, chỉ vì ngồi chỗ này, chỗ kia ở cùng một hàng ghế mà hành khách đã quá nóng giận, không kiểm soát hành vi khiến “mất cả chì lẫn chài”. Hãng hàng không đã từ chối vận chuyển cả 2 hành khách nói trên. Chuyến bay bị chậm, cả trăm người bị ảnh hưởng.