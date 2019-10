Transimex (TMS) sẽ chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 25% trong quý IV

CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS) vừa thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Như vậy Transimex sẽ chi khoảng 54,9 tỷ đồng tiền mặt trả cho cổ đông. Đồng thời phát hành 8,23 triệu cổ phiếu mới chia cổ tức. Giá trị phát hành theo mệnh giá 82,3 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến là quý IV/2019.

Năm 2018 cả doanh thu và lợi nhuận của Transimex đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu đạt gần 2.324 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và hoàn thành được 99% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện đạt hơn 263 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 235 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018 ghi nhận gần 640 tỷ đồng, ngoài ra Transimex còn ghi nhận 211,4 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 96 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Nửa đầu năm 2019, Transimex ghi nhận doanh thu hơn 1.183 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận trước thuế 128,6 tỷ đồng, tăng 11%. So với kế hoạch năm, công ty thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trên thị trường, cổ phiếu TMS hiện đang giao dịch quanh mức 27.450 đồng/cổ phiếu, tăng 5% so với hồi đầu năm.