Trao sổ đỏ cho cư dân dự án The Everrich Infinity

Nằm trong chuỗi dự án mang thương hiệu The EverRich của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, The EverRich Infinity tọa lạc tại 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5 được giới chuyên gia đánh giá là dự án căn hộ cao cấp thu hút thị trường ở khu vực này thời điểm hiện nay.

Phát biểu tại buổi Lễ trao sổ đỏ, Ông Nguyễn Tấn Danh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Cố vấn Điều hành Công ty Phát Đạt chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào rằng The EverRich Infinity là dự án mà từ lúc bắt đầu chính thức công bố cho đến lúc bàn giao sổ đỏ chỉ là hai năm, từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2017.”

Với quỹ đất eo hẹp ở khu vực trung tâm thành phố, The EverRich Infinity có diện tích lên tới hơn 8.000m2, nằm ngay giữa Quận 5, là nơi có nhiều con phố thương mại sầm uất của TP.HCM. Đây cũng được xem là khu vực “Tứ giác vàng” khi tiếp giáp với các Quận 1, Quận 3, Quận 5 và Quận 10. Trong vòng bán kính từ 1 – 2km, cư dân dự án dễ dàng kết nối với hệ thống trường học danh tiếng (Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Sài Gòn, Trường chuyên Lê Hồng Phong), bệnh viện (Đại học Y Dược, Từ Dũ, Răng Hàm Mặt), trung tâm thương mại và giải trí (NowZone, An Đông, Parkson Hùng Vương).