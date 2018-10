Triệt phá cơ sở làm dầu nhớt lậu, thu giữ hàng nghìn lít dầu

Theo thông tin từ Bộ Công An, sau nhiều tuần theo dõi, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an huyện Hương Sơn vừa qua đã bắt quả tang cơ sở sản xuất dầu nhớt tái chế ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vi phạm hàng loạt quy định về xả chất thải độc hại ra môi trường.



Tiến hành kiểm tra tại xưởng sản xuất nói trên, lực lượng Công an phát hiện nhiều thùng chất thải chưa tái chế, hàng trăm lít nhớt thải đang trong lò nấu nhớt và 3.500 lít dầu thành phẩm. Cơ quan chức năng xác định, chủ cơ sở trên là Lê Đình Cường. Tại thời điểm kiểm tra, ông Cường không xuất trình được bất cứ hồ sơ giấy tờ về môi trường, hoạt động sản xuất của cơ sở. Ngoài ra, cơ sở trên cũng không có hệ thống xử lý khí thải, nước thải. Nước dùng cho hệ thống làm mát được bơm trực tiếp từ dưới mương. Sau khi làm mát lò, nước thải độc hại lại được bơm trực tiếp xuống mương.

Ông Cường khai nhận, số dầu nhớt được thu gom từ nhiều địa điểm sửa chữa xe máy, ô tô. Sau khi mang về tái chế xử lý, dầu dởm thành phẩm sẽ được bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động của cơ sở trên, hoàn tất hồ sơ để xử lý.