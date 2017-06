Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên tới 200 tỷ đồng

Nắm bắt được tâm lý của các con bạc và ưu điểm của hình thức “cá độ bóng đá” qua mạng Internet, Đặng Mạnh Thành (sinh năm 1979, trú tại số 12C/59 An Chân, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) nhanh chóng trở thành Tổng đại lý cấp 2 (mức Agent) - “ông trùm” được giới cờ bạc, cá độ bóng đá tại Hải Phòng biết đến.

Những thông tin về tổ chức và hoạt động của đối tượng Thành và đồng phạm nhanh chóng được các trinh sát Công an quận Hồng Bàng thu thập và báo cáo Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với Cục C50-Bộ Công an xác lập Chuyên án nhằm đấu tranh triệt phá ổ, nhóm có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên quận, huyện do đối tượng Đặng Mạnh Thành cầm đầu.

Sử dụng đồng bộ các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã làm rõ được vị trí, vai trò của các đối tượng trong ổ, nhóm và phương thức hoạt động của các đối tượng.

Đối tượng Đặng Mạnh Thành giữ vai trò cầm đầu, đứng ra tổ chức và chỉ đạo mọi hoạt động của ổ, nhóm tội phạm trên (chủ đại lý cấp 2).

Thành đã tạo nhiều trang cá độ bóng đá nhỏ và giao cho các đối tượng trên địa bàn Hải Phòng quản lý tìm kiếm các con bạc trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận; đồng thời sử dụng đối tượng Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1955, trú tại số 18/2 Mặt Bằng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) để đi thanh toán tiền thắng, thua cá độ bóng đá cho các con bạc.

Những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đúng vào đêm chung kết Cúp C1 (hồi 10 giờ 30 phút đêm 3/6/2017), Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Phòng 6 - Cục C50, Bộ Công an, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Đặng Mạnh Thành và Nguyễn Xuân Sơn khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ôtô, 1 CPU máy tính, 1 két sắt, 1 Ipad, 10 điện thoại di động, 55.000.000 đồng.

Tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy đối tượng Đặng Mạnh Thành đã quản lý tài khoản “SD1D3302,” là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên mạng Internet.

Bước đầu xác định hoạt động cá độ bóng đá diễn ra từ ngày 30/5-3/6/2017 với tổng số tiền cá độ là 4.500.000 điểm (mỗi điểm tương ứng là 50.000 đồng), tương đương 200 tỷ đồng. Tổng số tài khoản các "con bạc" đã tạo là hơn 1.000 tài khoản với 48 tài khoản đang hoạt động.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 2 đối tượng Thành và Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã triệu tập 4 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Hiệp (sinh năm 1982, trú tại số 7C142 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Lê Hoài Phương (sinh năm 1984, trú tại số 12/52 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng), Nguyễn Thị Huế (vợ Thành) và Nguyễn Thế Huy (sinh năm 1985, trú tại 178 Cao Thắng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) là đối tượng đang chấp hành án treo 36 tháng về tội "Cố ý gây thương tích" để làm rõ hành vi có liên quan.

Tại Cơ quan Công an, cả 4 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật./.

Theo Đoàn Minh Huệ

Vietnam+