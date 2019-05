Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh nghìn tỷ

Các đối tượng và tang vật vụ án do Công an tỉnh Hưng Yên bắt và thu giữ

Ngày 23/5, trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an tỉnh này phối hợp với Công an Hưng Yên, Công an TP Hà Nội… vừa triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet.



Theo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, sau thời gian dài theo dõi, bám sát, Công an Hải Dương đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 16 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 bị can về tội Đánh bạc. Được biết, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này trú ở Hà Nội.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet này đã xây dựng trang web manvip.club và sử dụng phần mềm manvip có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để tổ chức cho nhiều người chơi đánh bạc trực tuyến bằng một trong các trò chơi: tài sửu, sâm lốc, 3 cây, liêng... Đáng chú ý, các con bạc dùng tiền mặt mua điểm ảo để chơi các trò chơi sau đó đổi từ điểm ảo thành tiền thật.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, quá trình điều tra ban đầu xác định, trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng ở huyện Thanh Hà làm đại lý cấp 1 của hệ thống trên và đã quy đổi điểm ảo sang tiền mặt cho các con bạc với số tiền nhiều tỷ đồng. Từ đó, cơ quan điều tra mở rộng và phát hiện ra nhiều chân rết trong đường dây đánh bạc nằm ở các tỉnh, thành khác.



Đại tá Chương cho biết, từ máy chủ, đường truyền, và việc giao dịch chuyển tiền qua tài khoản đều do các đối tượng nước ngoài điều hành, chỉ đạo. Khi thấy “động” các đối tượng đổi mật khẩu, đổi địa chỉ IP gây khó khăn cho cơ quan chức năng triệt phá tận gốc tệ nạn này.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thông tin thêm, Công an tỉnh Hưng Yên cũng triệt phá đường dây đánh bạc móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Được biết, sau quá trình điều tra ngày 17/5, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng, đều ở Thái Bình về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Vật chứng thu giữ gồm 15 chiếc điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, một lượng lớn tiền mặt và nhiều thẻ ngân hàng.

Công an tỉnh Hưng Yên đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số dư trong các tài khoản hàng tỷ đồng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là trên 2.000 tỷ đồng và liên quan đến 113 đại lý của đường dây đánh bạc này trên bàn nhiều tỉnh, thành.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, các đối tượng đã thuê nhà ở đường Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình để điều hành đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên phạm vi cả nước. Thủ đoạn của các đối tượng là mở tài khoản làm đại lý cấp 2 cho các trang web đánh bạc trực tuyến, các con bạc dùng tiền thật để quy đổi tiền ảo tham gia đánh bạc. Khi chơi xong, các con bạc sẽ được các đối tượng quy đổi tiền ảo thành tiền thật.

Trước đó, ngày 28/4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng thông qua trang web Fxx88.com.