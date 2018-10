Triệt xóa cơ sở sản xuất bột ngọt A-One giả

Theo thông tin từ Bộ Công An, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện tình trạng bột ngọt giả lưu hành mua bán trên thị trường và đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai phạm trên lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, làm rõ 01 cơ sở làm giả bột ngọt A-One trên địa bàn.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, vào lúc 23 giờ ngày 03/10/2018, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1970, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) đang làm bột ngọt A-One giả tại nhà riêng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng đóng gói bột ngọt A-One giả.

Tang vật phát hiện thu giữ gồm 12 gói bột ngọt A-One (loại 453,6g/ gói); 20 vỏ thùng carton bột ngọt A-One; 136 vỏ bao bột ngọt A-One; 25 thùng bột ngọt A-One, tổng cộng 1.250 gói; 01 máy ép hơi dùng để ép bao bì sản phẩm cùng nhiều vật liệu, phương tiện phục vụ sản xuất, kinh doanh bột ngọt giả. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn thu giữ 400 kg bột ngọt giả mà đối tượng Tùng đã bán cho 01 cơ sở kinh doanh tại TP Hội An và số lượng lớn bột ngọt thô có chữ Trung Quốc được cất giấu tại nhà người quen của Tùng.



Theo đó, qua đấu tranh, Tùng khai nhận đã bắt đầu làm bột ngọt A-One giả từ tháng 7/2018. Tùng mua bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc cùng vỏ bao bột ngọt A-One giả của 01 đối tượng tại TP Đà Nẵng, sau đó vận chuyển về nhà đóng gói rồi trực tiếp dùng xe tải nhỏ đem đi phân phối, tiêu thụ tại TP Hội An.

Việc triệt phá thành công cơ sở làm giả bột ngọt này đã kịp thời ngăn chặn số lượng lớn bột ngọt kém chất lượng đến tay người tiêu dùng. Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ vụ sản xuất, phân phối bột ngọt giả quy mô lớn này cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.