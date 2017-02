Triệu phú tự thân "chôn kho báu hơn 2 triệu USD" với động cơ giúp mọi người vui vẻ và nhận ra giá trị của đồng tiền

Forrest Fenn là nhà khảo cổ và chuyên buôn bán các tác phẩm nghệ thuật khá thành công tại thành phố Santa Fe, bang New Mexico, Mỹ. Với cuốn sách “The Thrill of the Chase” – “Cuộc săn lùng kỳ bí”, Fenn tạo ra một trong những cuộc săn lùng kho báu lớn nhất thời hiện đại.

Khi biết rằng mình chỉ còn sống được vài năm nữa, triệu phú Forrest Fenn đã nảy ra ý tưởng chôn một kho báu trên dãy núi Rocky ở Mỹ và viết cuốn sách "Cuộc săn lùng kỳ bí” để đưa ra các gợi ý dành cho những người muốn tìm kho báu. Ông tuyên bố chôn giấu một rương kho báu chứa đầy tiền vàng, ngọc lục bảo, hồng ngọc, ngọc bích, kim cương, và nhiều hiện vật quý giá khác, trị giá khoảng hơn 2 triệu USD tại dãy núi Rocky, Mỹ.

Forrest Fenn là một nhà khảo cổ, nhà buôn bán đồ cổ giàu có.

Cuốn sách "The Thrill of the Chase” là những gợi ý dành riêng cho cuộc săn lùng kho báu trị giá hơn 2 triệu USD. Kể từ khi cuốn sách xuất bản, ước tính có khoảng 80.000 người tham gia cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, chưa ai có thể khám phá ra vị trí kho báu, bởi manh mối về kho báu khá ít.

Tác giả Fenn chỉ tiết lộ vài thông tin về kho báu: ông chôn ở độ cao hơn 1.500 m trên dãy núi Rocky, giữa Santa Fe và biên giới Canada. Kho báu là một chiếc rương có kích thước 25,4 cm x 25,4 cm, với trọng lượng khoảng 18 kg. Bài thơ trong cuốn sách của Fenn chứa những gợi ý khó hiểu như "nơi vùng nước ấm áp tạm ngừng" và "đặt ở bên dưới nhà của Brown" không dễ hiểu đối với đa số mọi người.

Nhiều người nghi ngờ rằng, có lẽ Fenn chẳng chôn kho báu nào cả. Tuyên bố của ông chỉ là chiêu trò để thu hút người mua sách. Tuy nhiên nhiều người bạn của Fenn khẳng định, ông có đủ khả năng để chôn kho báu, đồng thời là một triệu phú sống thoải mái.

"Không ai biết nơi chôn cất kho báu ngoài tôi. Nếu tôi chết vào ngày mai, thông tin vị trí kho báu sẽ đi vào quan tài cùng với tôi. Ngày nay mọi người quá bận rộn để có thời gian suy nghĩ. Quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống khiến chúng ta phát điên. Tôi khuyên các bạn nên dành mỗi ngày một giờ chỉ để suy nghĩ. Đừng giới hạn các ý tưởng của bạn với bất kỳ quy tắc nào”.

Fenn tuyên bố động cơ của ông là giúp mọi người vui vẻ hơn, giúp họ có lí do rời khỏi những chiếc bàn làm việc, rời xa máy tính để có những giây phút thú vị ngoài trời trong một cuộc phiêu lưu.

“Tôi nhận ra rằng, có vừa đủ tiền để hạnh phúc tốt hơn việc trở thành tỷ phú gấp nhiều lần. Tôi muốn những người đi tìm nhận ra giá trị của đồng tiền nhưng trên hết, tôi muốn những đứa trẻ bước ra khỏi ghế bành, tránh xa máy nhắn tin và thư giãn ở những dãy núi”.

Hoài Trần

Theo Trí thức trẻ/BusinessInsider