Triệu phú tự thân khẳng định: Dám mạo hiểm bạn mới có thể làm giàu nhưng đa số đều mắc sai lầm này khi đánh giá rủi ro

"Điều cơ bản nhất để thành công trong kinh doanh là chấp nhận rủi ro", tỷ phú Sam Zell viết trong cuốn sách "Am I Being Too Subtle? Straight Talk From a Business Rebel" (Tạm dịch: Tôi có tinh tế không? Cuộc nói chuyện thẳng thắn với một doanh nhân nổi loạn). Ông là người sáng lập, chủ tịch của Tập đoàn đầu tư Equity và một số công ty bất động sản ở Mỹ với tổng tài sản ước tính 5,1 tỷ USD.

"Nếu bạn có nhiều bất lợi và vấn đề, hãy tìm một cách khác. Nếu bạn có nhiều lợi thế kinh doanh hơn, hãy tìm cách thỏa thuận và khai thác nó. Hãy chắc chắn rằng, bạn sẽ kiếm được tiền từ những rủi ro bạn thực hiện và đừng mạo hiểm với những thứ bạn không thể đánh mất. Hãy suy nghĩ đơn giản, chuẩn bị các phương án dự phòng để có thể xoay chuyển tình thế khi rủi ro xảy ra".

Sam Zell cho rằng: "Rủi ro là sự khác biệt cuối cùng giữa người kinh doanh thành công và thất bại. Tôi luôn có một mối quan hệ sâu sắc và phức tạp với rủi ro. Tôi không phải người thiếu thận trọng nhưng chấp nhận rủi ro thực sự là cách duy nhất để đạt được lợi nhuận nhiều hơn người khác, trong cả kinh doanh và cuộc sống".

"Tôi có thể thoải mái hơn trước các rủi ro so với mọi người, bởi càng vượt qua nhiều rủi ro, tôi càng thấu hiểu nó. Đối với tôi, việc chấp nhận rủi ro phụ thuộc vào tầm nhìn, khả năng dự đoán các biến động và xác định được điều đó sẽ dẫn đến thành công hay thất bại".

Qua hàng chục năm điều hành các công ty, đánh giá và vượt qua các rủi ro, Sam Zell nhận ra nhiều người cùng mắc một lỗi: Quá tập trung vào kết quả khi mọi thứ xảy ra theo hướng tích cực, mà quên dự đoán kết quả tệ hơn có thể xảy đến.

"Tôi luôn tìm kiếm các tiềm năng, đó là nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh bạn phải tuân thủ nếu muốn thành công. Mọi người đều muốn chắc chắn, sự đầu tư của họ sẽ đem đến kết quả tốt như thế nào. Họ muốn nhìn vào những điều tích cực hơn. Điều đó thực sự hài hước. Tôi không hiểu làm sao họ có thể thấy những rủi ro khi chỉ đánh giá bề nổi.

Đối với tôi, sự tính toán tốt nhất bắt đầu với những điểm yếu, vấn đề. Nếu tôi có thể xác định được những điểm đó, tôi có thể hiểu rõ nguy cơ mà tôi phải đối mặt. Lúc đó, tôi sẽ nắm rõ điều mình cần làm, chi phí cần bỏ ra cho nhiệm vụ. Khi xem xét điều gì đó khó thực hiện và tìm hiểu các bước để tiếp cận mục tiêu, tỷ lệ thành công của tôi sẽ cao hơn. Nếu nhiệm vụ khó bắt đầu, tôi sẽ xem xét cách tôi có thể gỡ rối những vấn đề".

Nhưng điều đó không có nghĩa là Sam Zell có thể đoán trước được mọi kết quả trong tương lai. Ông chỉ dự đoán được những tình huống mà ít người có thể nhìn thấy. Nhờ đó, khi gặp rủi ro, Sam Zell có mọi thông tin cần thiết để đưa ra giải pháp và có bước nhảy vọt.

Thu Hoài

Theo Nhịp sống kinh tế/BI