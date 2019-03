Triệu phú tự thân Mỹ: "Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó" là 1 trong 7 "lời nói dối ngọt ngào" bạn nên tin để thành công hơn

Những người thành công nhất thế giới đều có một điểm chung: Làm chủ khả năng tạo ra kết quả mà họ mong muốn. Trong cuốn sách bán chạy "Unlimited Power: The New Science of Personal Achievement" của mình, chiến lược gia kinh doanh Tony Robbins cho biết có 7 niềm tin chúng ta cần tuân theo để thành công trong cuộc sống. Điều thú vị là Robbins lại gọi niềm tin này là những "lời nói dối" mặc dù trên thực tế, chúng không ám chỉ điều không trung thực hay lừa dối.

Tony Robbins sở hữu khối tái sản gần 500 triệu USD.

Ông viết: "Ý của tôi là chúng ta không biết thế giới thực sự như thế nào. Chúng ta cũng không biết niềm tin của mình là đúng hay sai. Điều chúng ta biết chỉ là liệu chúng có hiệu quả, khuyến khích chúng ta, giúp chúng ta trở nên giàu có hơn hoặc biến chúng ta thành những người tốt hơn hay không ở một mức độ nhất định".

Chính vì vậy, theo Robbins, những niềm tin này có thể đúng hoặc không nhưng dù sao thì chúng vẫn rất quan trọng trong việc hình thành nền tảng của sự xuất sắc.

Dưới đây là 7 "lời nói dối" giúp đem lại thành công theo quan điểm của triệu phú tự thân Tony Robbins:

1. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó

Người thành công thường tập trung vào những điều khả thi trong một tình huống bất kể họ nhận được bao nhiêu phản hồi tiêu cực. "Họ tin rằng nghịch cảnh chính là nơi chứa hạt giống của sự phát triển và lợi ích".

2. Không có thứ gì gọi là thất bại, chỉ có kết quả

Thất bại không có trong từ điển của những người thành công. Nếu kết quả không như mong muốn, họ sẽ coi đó là cơ hội học tập quý giá. Theo Robbins, tin vào thất bại là một cách đầu độc tâm trí.

Người thành công luôn học hỏi từ thất bại.

3. Bất cứ điều gì xảy ra, hãy chịu trách nhiệm

Những người thành đạt tin rằng họ tạo ra thế giới và hiện thực của riêng mình. Robbins nói rằng các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất luôn có khả năng chịu trách nhiệm cao.

4. Bạn không nhất thiết phải hiểu tất cả để sử dụng mọi thứ

Robbins cho biết người thành công "hiểu chính xác bản chất tình huống, chọn ra những thứ mà họ cần nhất và không bận tâm đến phần còn lại".

5. Tập thể là nguồn lực lớn nhất của mỗi người

Bạn có tôn trọng và đánh giá cao đồng nghiệp của mình không? Theo Robbins, những người có thành tích xuất sắc "có ý thức về làm việc nhóm cũng như mục đích chung của tập thể".

6. "Tận hưởng" công việc

Các nghệ sĩ, nhà tư tưởng và nhà sáng lập nổi tiếng nhất thế giới luôn tìm thấy niềm vui trong công việc của mình. Microsoft có thể đã không được ra đời nếu Bill Gates ghét việc lập trình.

Bill Gates có niềm đam mê bất tận với lập trình máy tính.

7. Mọi thành công đều bắt nguồn từ sự nỗ lực hết mình và cam kết

Nếu chỉ cố gắng mà không có cam kết, bạn sẽ không thể đi đến tận cùng của một lời hứa. Những người thành công nhất không nhất thiết phải là người tài giỏi, thông minh và mạnh mẽ nhất. Họ là những người có cam kết chặt chẽ nhất.

Theo triệu phú tự thân, tất cả những "lời nói dối" trên đều xuất phát từ một đặc điểm tâm lý: Khả năng tin rằng bạn đang kiểm soát. Robbins không phải là người duy nhất đưa ra quan điểm đó. Trên thực tế, có khá nhiều bằng chứng khoa học chứng minh điều này.

"Tâm điểm kiểm soát" được giới thiệu lần đầu vào năm 1954 và nó đã trở thành một khía cạnh quan trọng của các nghiên cứu về tính cách. Khái niệm trên đề cập đến việc một người tin rằng sức mạnh của mình đến từ đâu và được chia làm 2 loại: kiểm soát nội giới và kiểm soát ngoại giới.

Nói cách khách, nếu bạn tự chịu trách nhiệm cho thất bại của mình và nhận công trạng khi thành công, bạn là người kiểm soát nội giới. Còn nếu bạn đổ lỗi cho thất bại là vì hoàn cảnh bên ngoài và coi thành công là điều xảy ra do may mắn thì bạn là người kiểm soát ngoại giới.

Giờ hãy xem lại 7 "lời nói dối" của Robbins. Bạn có tin rằng mình chính là người chịu trách nhiệm về mọi kết quả trong cuộc sống? Bạn có tin rằng mình được "trao quyền" và kiểm soát cảm xúc cá nhân? Bạn có cam kết chắc chắn với những mục tiêu mình mong muốn đạt được nhất?

Nếu trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, bạn đang thực hành 7 "lời nói dối" đem lại thành công của Robbins và tất cả đều đại diện cho kiểm soát nội giới.

Không những vậy, khoa học đã chứng minh việc có tư duy kiểm soát nội giới đem lại giá trị thực sự. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người kiểm soát nội giới ít bị tổn thương từ trầm cảm, có định hướng hơn để đạt mục tiêu, tích cực hơn trong việc tìm giải pháp cho vấn đề và quan trọng nhất là họ thường hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng không nên quá lo lắng nếu là người kiểm soát ngoại giới bởi bạn hoàn toàn có thể thích nghi và thay đổi để phù hợp.