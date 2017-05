Trở thành điểm đến hấp dẫn nhất đối với người nhập cư, dân số New Zealand tăng nhanh nhất kể từ 1974

Lần gần đây nhất dân số New Zealand tăng nhanh như hiện nay, thế giới vừa trải qua 1 cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong khi cựu Tổng thống Richard Nixon phải từ chức và rời khỏi Nhà Trắng.

Theo số liệu mới được cơ quan thống kê của New Zealand công bố, trong 12 tháng tính đến ngày 31/3, dân số của quốc gia nằm ở Nam Thái Bình Dương này đã tăng tới 100.300 người – con số cao nhất kể từ những năm 1840. Xét theo tỷ lệ phần trăm, mức tăng 2,1% cũng là cao nhất kể từ 1974 – năm mà giá dầu tăng gấp 4 lần so với thời kỳ trước đó và cũng là năm mà cựu Tổng thống Mỹ Nixon bị buộc phải từ chức vì vụ bê bối Watergate.

Dân nhập cư chính là động lực lớn nhất đẩy tăng dân số của New Zealand. Từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, đất nước này đón thêm 71.900 người nhập cư, trong khi tăng trưởng dân số tự nhiên chỉ ở mức 28.300 người. Giống như thời điểm hiện tại, sự biệt lập, an ninh tốt, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và sự ổn định về chính trị đã khiến New Zealand trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người nhập cư.

“New Zealand chính là 1 ốc đảo yên bình trong cơn bão”, Shamubeel Eaqub – chuyên gia kinh tế độc lập đang làm việc tại Auckland nói. “Với Trump, Brexit, sự trỗi dậy của phe cực hữu ở châu Âu và những vấn đề của châu Á, thế giới đang có quá nhiều bất ổn”.

Một nền kinh tế khỏe mạnh cũng là đặc điểm hấp dẫn của New Zealand. Trung bình, GDP New Zealand tăng trưởng 3% mỗi năm trong vòng 5 năm qua, khiến nhiều người muốn ở lại đây thay vì tìm 1 cơ hội việc làm và mức lương tốt hơn ở nước láng giềng Australia.

Dẫu vậy, dù tăng mạnh giúp New Zealand duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, dòng người nhập cư cũng đang gây sức ép lên cơ sở hạ tầng ở những nơi như Auckland. Là thành phố lớn nhất cả nước, tập trung tới 1/3 trong số 4,8 triệu dân của New Zealand, giá 1 căn nhà trung bình ở Auckland đã tăng lên trên 1 triệu đôla New Zealand (tương đương 683.000 USD). Tắc đường cũng xảy ra thường xuyên hơn.

