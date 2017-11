[TRỰC TIẾP]: Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn

Tiếp tục cập nhật...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, có 70 đại biểu đã đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Các đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp); Mong Văn Tình (Nghệ An); Nguyễn Lân Hiếu (An Giang); Đinh Thị Kiều Trinh (Nghệ An); Nguyễn Phương Tuấn (Ninh Bình); Phạm Văn Tuân (Thái Bình); Cao Thị Xuân (Thanh Hóa); Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên); Hoàng Văn Cường (Hà Nội); Lê Thanh Vân (Cà Mau);... chất vấn các nội dung: Giải pháp đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử; giải pháp xử lý bất cập xã hội hóa truyền hình, truyền hình thương mại "lấn lướt" truyền hình công; giải pháp xử lý một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động báo chí (thông tin giật gân, câu khách, thông tin chưa chính xác, thiếu kiểm chứng, sai sự thật, chưa đúng tôn chỉ mục đích,...); giải pháp ngăn chặn tình trạng quảng cáo tràn lan, sai sự thật, gây nguy hại trên mạng internet; cách phân loại thông tin độc hại để quản lý, tránh ngăn chặn thông tin phản biện; giải pháp đột phá để kiểm soát thông tin mạng (đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu cá nhân, tổ chức); vụ Mobifone mua AVG;...

Chương trình xã hội hóa không lấn át chương trình thiết yếu

Về vấn đề xã hội hóa truyền hình, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: Các chương trình truyền hình liên kết hầu hết là các chương trình giải trí. Xu hướng chung là tăng cường giải trí xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc phối kết hợp với văn hóa hiện đại.

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều chương trình có vấn đề, cách đây mấy năm sai phạm ở trong chương trình xã hội hóa còn nhiều.

Gần đây hầu hết các đài đã có quy trình chuẩn hơn, chấn chỉnh lại quá trình xã hội hóa từ quy trình kiểm duyệt do đó mức độ vi phạm giảm.

Bộ TT&TT cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý, nhắc nhở với chủ trương các chương trình xã hội hóa không lấn át chương trình thiết yếu.

Trong mọi thành công đều có vai trò của báo chí

Về vấn đề quản lý báo chí, Bộ trưởng nêu rõ: Tình trạng báo chí vi phạm sai sự thật là vấn đề nhức nhối.

Tuy nhiên vai trò của báo chí đã thể hiện rõ ràng, nếu không có báo chí, mọi mặt của đời sống xã hội không được phản ánh như hiện nay.

Những nơi khó khăn nhất đều có vai trò của báo chí, báo chí đi tiên phong đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống. Trong mọi thành công của Đảng và đất nước đều có vai trò của báo chí.

Những sai phạm của báo chí gần đây là rất lớn nhưng không làm biến dạng dòng chảy chính của báo chí cách mạng hiện nay - Bộ trưởng khẳng định.

Luật Báo chí 2016 khẳng định quyền tự do ngôn luận trong báo chí nhưng cũng quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan báo chí.

Việc đăng tin sai là hành vi bị cấm trong Luật Báo chí. Thời gian qua, Bộ TT&TT thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo để kiểm tra, xử phạt các vi phạm về đăng tải thông tin sai sự thật. Có thời điểm chỉ trong 1 tháng có hơn 70 cơ quan báo chí bị xử lý vì thông tin sai sự thật, vụ nước mắm có 50 cơ quan báo chí bị xử lý. Ngoài ra khi báo chí đưa tin cố ý hay vô tình xâm hại lợi ích của nhà nước và nhân dân đều bị xử lý nghiêm. Trong các cuộc họp giao ban đều nhắc nhở các cơ quan báo chí.

Bộ TT&TT đã và đang chấn chỉnh việc cấp thẻ và giấy tờ dẫn đến nhầm lẫn là thẻ nhà báo, để xảy ra tình trạng giả mạo giấy tờ, gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo. Bộ đã yêu cầu xác minh và phối hợp với cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Hầu hết các bộ ngành đã cung cấp dịch vụ công mức 3, 4

Trả lời câu hỏi của đại biểu về xây dựng chính phủ điện tử, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: Trong những năm qua việc thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử và Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, hoạt động ứng dụng CNTT được đẩy mạnh tại các Bộ ngành.

Trong những lĩnh vực như thuế, hải quan, BHXH, việc triển khai chính phủ điện tử đã mang lại kết quả khả quan, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao đã được các Bộ ngành triển khai, giúp hiệu quả hơn trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng cho biết, hơn 1 năm trước các bộ ngành hầu hết cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 nhưng đến nay hầu hết đã triển khai ở mức độ 3 và mức độ 4, người dân và doanh nghiệp đã giảm được nhiều thời gian, đem lại hiệu quả cao. Trên 21 triệu hồ sơ trực tuyến BHXH, trên 28 triệu hồ sơ trực tuyến ở các bộ ngành khác đã được xử lý qua mạng.

Bộ trưởng khẳng định để tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử các ngành, các cấp đã vào cuộc, tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn nhiều hạn chế. Có những dịch vụ công trực tuyến chỉ phục vụ văn thư lưu trữ. Việc quản lý văn bản tại nhiều nơi chưa mang lại hiệu quả cao, chưa thực hiện chức năng quản lý điều hành. Một số nền tảng chậm được triển khai...

Theo Bộ trưởng, nguyên nhân chủ yếu là người đứng đầu chưa thực sự quan tâm việc xây dựng Chính phủ điện tử ở địa phương và cơ quan mình, kinh phí đầu tư cho xây dựng và điều hành không đáp ứng nhu cầu bố trí của địa phương, dẫn đến lộ trình nội dung triển khai không theo kế hoạch, thậm chí triển chồng chéo, không đồng bộ, do thiếu nhân lực nên việc triển khai cũng không thống nhất.

Bên cạnh đó, hiện nay nhân lực CNTT ở các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến các địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Một số Văn bản QPPL chưa được hoàn thiện. Ngay cả công tác tuyên truyền thông tin còn hạn chế.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Bộ trưởng cho biết: Chính phủ đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm có tính chất đột phá: Thực hiện nghiêm Nghị quyết 19 trong đó có việc cải thiện ứng dụng CNTT, nâng cao năng lực quốc gia, thực hiện Quyết định 714 của Chính phủ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ Nội vụ tăng cường thực hiện trong các cơ quan nhà nước, phối hợp với các địa phương, hoàn thành văn bản pháp luật.

Xác định cải cách thủ tục hành chính là xu thế trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, ứng dụng điện toán đám mây, bigdata, đô thị thông minh…. Xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử, hiện nay đã có khung kiến trúc Chính phủ điện tử với phiên bản 1.0, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4.

Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Trước khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có báo cáo giải trình về một số nội dung chất vấn được gửi đến Bộ TT&TT trước phiên chất vấn này.

Liên quan đến giải pháp kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội và định hướng thông tin, tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ, các thông tin tiêu cực như xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, kêu gọi kích động biểu tình, chống phá nhà nước... chủ yếu tồn tại trên các mạng xã hội nước ngoài do nhận thức của người sử dụng cho rằng mạng xã hội là môi trường ảo nên có thể tự do phát ngôn mà không phải chịu trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra trước đây các trang mạng xã hội nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam nhưng gần như không bị điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam dẫn đến tình trạng việc theo dõi, xử lý các thông tin vi phạm còn gặp khó khăn.

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật, như: Tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý Internet và thông tin trên mạng. Tăng cường xử lý các đối tượng có hành vi sai trái, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường xử lý các đối tượng có hành vi sai phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Đối với trường hợp xác định được nhân thân của đối tượng vi phạm: tuỳ theo mức độ, Bộ TT&TT sẽ áp dụng hình thức xử lý kịp thời thông qua việc xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp kỹ thuật, áp dụng theo quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trường hợp vi phạm mức độ nhẹ thì nhắc nhở, rút kinh nghiệm, trường hợp vi phạm ở mức độ nặng có thể xem xét xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi giấy phép, thu hồi tên miền...

Trường hợp không xác định được nhân thân của tổ chức, cá nhân vi phạm, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như Google, Youtube, Facebook,... thực hiện các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ theo quy định tại Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xác định hành vi, đối tượng và ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm ẩn danh tính hoặc đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trên Internet và mạng xã hội. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người sử dụng Internet và mạng xã hội.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đảm bảo môi trường pháp lý bình đẳng, minh bạch, kịp thời bổ sung, xây dựng các văn bản mới và xây dựng cơ chế chính sách về thông tin điện tử cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng hiệu quả quản lý, bổ sung các chế tài xử lý sai phạm nghiêm khắc hơn.

Xây dựng chính sách quản lý nội dung thông tin trên mạng theo kịp với sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của các công nghệ mới.

Nghiên cứu phương án xây dựng công cụ quản lý, thu thập, phòng ngừa và cảnh báo; công cụ đánh giá truy cập website để làm căn cứ thực hiện các chính sách quản lý nhà nước về thông tin trên Internet.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng về các quy định của pháp luật có liên quan nội dung thông tin trên mạng.

Thúc đẩy mạng xã hội do doanh nghiệp tại Việt Nam cung cấp dịch vụ.

Tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp với các bộ, ngành chức năng để xử lý các thông tin vi phạm chuyên ngành liên quan đến thuế, thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử.

* Trong nhóm vấn đề thứ 3, các đại biểu sẽ chất vấn Bộ trưởng Trương Minh Tuấn việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông; về hệ thống dịch vụ truyền thông, việc xã hội hóa các chương trình phát thanh, truyền hình.

Giải pháp kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội và định hướng thông tin, tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội.

Trong quá trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng cùng tham gia trả lời chất vấn: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ trưởng, trưởng ngành khác tùy theo nội dung chất vấn có liên quan (nếu có).

Buổi chiều, từ 14h00 đến 16h50 (giải lao từ 15h30-15h50), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ 3.

Từ 16h50 đến 17h00, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.