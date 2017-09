[Trực tiếp]: Cập nhật tin mới nhất bão số 10 mạnh nhất trong 10 năm qua đổ bộ các tỉnh miền Trung

Video trực tiếp bão số 10

Quảng Trị:

8h40: Gió đang thổi mạnh, đạt ngưỡng cấp 9-10. Biển khu vực Quảng Trị động dữ dội và tưởng chừng có thể cuốn bay mọi thứ.

8h15: Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đêm 14/9 và sáng 15/9 địa bàn tỉnh Quảng Trị có gió rất to, lượng mưa từ 100 - 200mm, lượng mưa đang ở cấp báo động.

Trong tối 14/9, chính quyền đã di tản 6.050 hộ dân với 20.136 người. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, hiện 16 hộ dân ở huyện đảo Cồn Cỏ đã được lực lượng chức năng đưa vào nhà trú ẩn an toàn. Nhiều nhà của các hộ dân trên đảo Cồn Cỏ đã bị gió thổi tốc mái.

Video: Biển động dữ dội ở Quảng Trị sáng 15/9

Thừa Thiên Huế:

8h: Ghi nhận của PV VTC News, từ sáng sớm 15/9, gió đang thổi rất mạnh ở Huế. Tại đường Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), hàng loạt cây xanh bị bật gốc, nhà bị tốc mái.

Cây đổ khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng.

Quảng Trị:

7h35: Sức gió ở khu vực biển thị trấn Cửa Tùng (Quảng Trị) có thể đạt cấp 9-10, sóng biển cao 6-7 mét, biển động cực mạnh.

PV VTC News ghi nhận tại hiện trường cho thấy gió và mưa đang mạnh lên từng phút. Gió mạnh tưởng chừng như có thể thổi bay người.

7h30: Người dân ở thị trấn Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết, nhìn vào mực nước biển dâng có thể thấy bão số 10 rất mạnh bởi từ trước đến nay chưa thấy nước biển dâng cao như vậy.

Ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường cho thấy, tại huyện Vĩnh Linh ( Quảng Trị), gió đang tiếp tục tăng và đạt cấp 8-9, biển động rất mạnh. Mọi người cần chú ý giữ an toàn và tìm nơi ẩn nấp, tuyệt đối không nên ra ngoài.

Trước đó, PV VTC News đang có mặt ở vùng tâm bão Quảng Trị cho biết, hồi 7h ngày 15/9, tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu có mưa lớn, sức gió đạt cấp 5 - 6, biển động dữ dội. Hiện tại, sức gió và lượng mưa đang tiếp tục tăng.

Sáng nay, biển Cửa Tùng có sóng cao 5m. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, hiện đơn vị đã chuẩn bị mọi kế hoạch phòng chống bão số 10. Từ hôm qua (14/9), lực lượng của đơn vị đã xuống những địa bàn xung yếu để giúp bà con nhân dân phòng và chống bão.

Được biết, sáng nay Đồn biên phòng Cửa Tùng cũng đã tổ chức họp bàn để chuẩn bị ra quân phòng chống bão số 10 đổ bộ.

Hà Tĩnh:

Theo ghi nhận của PV VTC News, hơn 4h ngày 15/9, TP Hà tĩnh bắt đầu có gió, mưa nặng dần.

Đến 6h sáng nay, gió bắt đầu mạnh lên, khiến 1 cây xanh trên đường Tân Phú (TP Hà Tĩnh) bị bật gốc.

Mưa lớn ở TP Hà Tĩnh sáng 15/9. (Ảnh: Hữu Dánh)

Rạng sáng 15/9, TP Hà Tĩnh xuất hiện mưa to. (Ảnh: Hữu Dánh)

Gió quật khiến cây xanh bật gốc trên đường Tân Phú (TP Hà Tĩnh). (Ảnh: Hữu Dánh)

Trời mưa to, gió giật trước giờ bão đổ bộ vào Hà Tĩnh. (Ảnh: Hữu Dánh)

Video: TP Hà Tĩnh mưa to, gió giật mạnh trước giờ bão đổ bộ

Bão số 10 giật cấp 15, áp sát các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình

Trong 6 giờ vừa qua (tính đến 1h ngày 15/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to; một số nơi có lượng mưa trên 70mm như Tuyên Hóa (Quảng Bình) 80mm, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 100mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 115mm.

Ở đảo Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Hồi 4h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Bão số 10 giật cấp 15, áp sát các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Khoảng trưa đến chiều nay (15/9), vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 16h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 đến 115 km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 8-9, sáng nay tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4).

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (bao gồm đảo Hòn Ngư), vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4).

Sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao trên 10m, vùng ven bờ 5-6m. Ven biển từ Hải Phòng tới Quảng Bình nước dâng bão có khả năng cao trên 1,0m, riêng khu vực ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 2,0m.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ sáng nay (15/9), trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, gần trưa tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4); các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Video: Vì sao bão số 10 di chuyển nhanh và mạnh bất thường?

Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; ven biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3).

Cảnh báo mưa lớn: Đến hết đêm 15/9, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (100-300mm/đợt), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm; Từ sáng nay đến hết ngày 16/9, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to (50-150mm, có nơi trên 200mm).

Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng: Từ nay đến ngày 17/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Chưa đổ bộ đất liền, bão số 10 đã gây lốc xoáy cuốn 31 nhà dân ở Huế

Tối 14/9, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin, dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng bão số 10 đã khiến 31 ngôi nhà của người dân thôn Trung Thạnh (xã Phong Chương) bị gió lốc làm tốc mái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, khoảng 17h ngày 14/9, một cơn lốc lớn đi qua địa bàn kể trên và chỉ trong vòng vài phút đã phá hủy 31 ngôi nhà dân; trong đó, có 25 ngôi nhà chính (nhà lớn) và 6 nhà phụ.

Ngay sau trận lốc, các lực lượng chức năng phối hợp dân địa phương, gia đình khắc phục bước đầu 12 ngôi nhà chính và 5 nhà phụ để dân có chỗ trú tránh mưa bão. Những ngôi nhà chưa khắc phục kịp, người dân tạm thời trú ẩn tại nhà hàng xóm, nhà người thân, hoặc những cơ sở tránh trú bão do chính quyền xã bố trí.

Dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng bão số 4 đã gây gió lớn quật gẫy cây xanh đè lên xe tô tô ngày 14/9. (Ảnh: LC)

Trước đó, tại địa bàn huyện Phong Điền cũng đã có 2 người chết và mất tích do ảnh hưởng từ bão số 10.

Theo đó, khoảng 14h ngày 14/9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện thi thể của một người đàn ông. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Ngô Văn Hiển (thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền). Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Hiển đang đi cạo mủ cao su thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Trường hợp mất tích là trường hợp của cháu bé 3 tuổi ở xã Điền Lộc (huyện Phong Điền). Được biết, cháu bé này hiện ở bà nội. Vào chiều 13/9, cháu bé ra bờ biển xã Điền Lộc và mất tích. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Hàng loạt tàu cá ngư dân miền Trung chìm trên đường chạy tránh bão

Chiều 14/9, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên đường tránh trú bão số 10, một tàu cá của ngư dân bị sóng lớn nhấn chìm và hai tàu cá đang mất liên lạc.

Theo đó, khoảng 12h hôm nay, tàu cá của ông Trương Hoàng Giang (36 tuổi, ngụ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) từ ngoài khơi chạy vào bờ tránh bão số 10 thì gặp nạn. Tàu cá chạy về cách cảng Sa Kỳ khoảng 24 hải lý thì bị chết máy, sóng lớn tràn vào khoang gây chìm.

Sau khi xảy ra tai nạn, 2 thuyền viên đi trên tàu cá này đã được nhóm ngư dân tàu ông Phan Văn Hát (cùng quê) đi gần đó kịp thời cứu sống.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, hai tàu giã cào đôi của ông Phan Văn Tiến với 2 ngư dân và Phan Minh Tân (đều ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) có 7 ngư dân trên đường chạy về cảng Đà Nẵng trú bão số 10 thì bị hỏng máy. 15h chiều cùng ngày, tàu Kiểm ngư Vùng 3 Hải quân tiếp cận lai dắt tàu ông Tân cùng 9 ngư dân về bờ an toàn. Riêng tàu ông Tiến thì bị sóng lớn nhấn chìm.

Ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu về cảng Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) tránh bão số 10. (Ảnh: Minh Hoàng)

Chiều cùng ngày, tàu cá của ông Nguyễn Hoài Thanh (ngụ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trên đường chạy về cảng Đà Nẵng trú bão cũng bị sóng lớn tràn vào khoang gây phá nước. Tàu Kiểm ngư Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận, đang lai dắt phương tiện và đưa các ngư dân gặp nạn về bờ.

Theo Trực ban tác chiến, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, hai tàu cá với 12 ngư dân hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa mất liên lạc cả ngày hôm nay. Đó là tàu cá QNg- 96237 TS của Mai Văn Lý có 5 ngư dân và tàu cá QNg- 96499 TS của ngư dân Hoàng Minh Trung (đều ngụ huyện Lý Sơn) có 7 ngư dân.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định nhận được thông báo từ Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Nha Trang về tàu BĐ 93065 TS bị hỏng máy, trên tàu có 8 lao động đang cần hỗ trợ.

Tàu cá này do ông Nguyễn Đức Thái (ngụ huyện Phù Cát) làm chủ kiêm thuyền trưởng, có 8 lao động. Trong lúc đang hành nghề vây rút chì cách Sông Cầu, Phú yên khoảng 33 hải lý về hướng Đông Đông Nam thì tàu bị hỏng máy, thả trôi.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã liên lạc với gia đình; đồng thời kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ lai dắt.

Thuyền viên quê Quảng Nam nghi bị đau tim khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa được các lực lượng cứu nạn kịp thời phối hợp đưa về đất liền.