[Trực tiếp] ĐHCĐ Chứng khoán MBS: Lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền lần đầu tiên từ khi tái cấu trúc

Sáng nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ( MBS ) tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Tại đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh 2017.

Năm 2016 vượt mức doanh thu, chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

Theo MBS, thị trường chứng khoán năm 2016 diễn ra đầy bất ngờ với hàng loạt các sự kiện kinh tế, tài chính phức tạp và khó dự đoán. Đó là các sự kiện rất ít nhà đầu tư nghĩ tới khả năng xảy ra như sự kiện chỉ số MSCI lao dốc 13% trước lo ngại tình hình dự trữ ngoại hối Trung Quốc, chỉ số VnIndex cũng giảm 9,8% ngay đầu tháng 1, giá dầu đột ngột sụt giảm mạnh mẽ vào thời điểm cuối tháng 1 và đầu tháng 2 và tạo đáy, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng, sự kiện Anh rời EU (Brexit), kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ…Hầu hết các sự kiện này đều tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Việt Nam dẫn đến hoạt động bán tháo ngắn hạn. Tuy nhiên, do nền tảng của thị trường vẫn tốt nên đã hồi phục ngay sau đó và lập các đỉnh cao mới về cuối năm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2016 cũng tăng 39% so với năm 2015 trong đó giao dịch trái phiếu đạt mức tăng 61%, giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tăng 17%...

Với bối cảnh thị trường như vậy, năm 2016, chứng khoán MBS đạt doanh thu 514,73 tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch mà đại hội cổ đông giao phó. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 16,82 tỷ đồng, chỉ bằng 42% kế hoạch năm. Thị phần môi giới chứng khoán đạt 5,62% thay vì mức 5,8% kế hoạch. Điểm sáng đáng chú ý là tổng tài khoản mở mới trong năm đạt 9.493 tài khoản, vượt 35% kế hoạch năm. Doanh thu năm 2016 của công ty chủ yếu đến từ 2 mảng cốt lõi là doanh thu môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư. Công ty đã tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, tăng trưởng thị phần môi giới bền vững, duy trì vị thế top 5 thị trường.

MBS cũng xin ý kiến cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2016 tỷ lệ 5%. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tái cấu trúc công ty trả cổ tức bằng tiền.

Tại ĐHCĐ, MBS cũng khẳng định điều quan trọng mà MBS đạt được đó là công ty đã hoạt động an toàn, hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, không để nợ xấu phát sinh, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành. Năm 2016 cũng là năm công ty triển khai hiệu quả mô hình kinh doanh bán chéo trong tập đoàn.

Năm 2017 lên kế hoạch tăng mạnh thị phần

Năm 2017, MBS đánh giá thị trường có nhiều cơ hội tổt. Những tháng đầu năm đã tăng trưởng hơn 15% so với năm 2016 và tiếp tục vượt đỉnh 8 năm gần nhất. Chu kỳ tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán 10 năm 2007-2017 được ky6f vọng trở lại với nhiều yếu tố hỗ trợ như:

-Lượng hàng hóa mới chất lượng tốt lên sàn nở rộ, tăng quy mô thị trường.

-Lộ trình thoái vốn Nhà nước và nới room ngoại sẽ giúp thị trường sôi động hơn.

-Các chính sách, sản phẩm mới như phái sinh, bán khống, khả năng tự do hóa…sẽ giúp thị trường tiệm cận với khu vực Emerging market…

Dòng tiền vào thị trường năm 2017 sẽ được củng cố. Nhờ đó, VnIndex có thể tăng lên mức 730-750 điểm trong kịch bản tích cực.

MBS đặt kế hoạch doanh thu 752,7 tỷ đồng năm 2017, tăng 46% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 20,16 tỷ đồng, tăng 20%. Và đặc biệt, công ty lên kế hoạch tăng thị phần từ mức 5,62% cuối năm 2016 lên 6,5% năm 2017.

Cổ đông hỏi-Lãnh đạo MBS trả lời

-Tôi thấy BCTC của công ty có lợi nhuận chưa phân phối 93 tỷ, vì sao công ty không chia hết mà chỉ chia 5%?

-Nhiều CTCK huy động vốn trái phiếu? Ở MBS kênh huy động này thế nào?

-MBS đã vững vàng tốp 5 môi giới nhưng hiện tại công ty chưa có cổ đông chiến lược nước ngoài như một số công ty chứng khoán khác. Năm 2017 có ý định tìm cổ đông chiến lược ngoại không?

Lãnh đạo MBS trả lời:

Chúng ta đã trải qua giai đoạn khó khăn. Mức cổ tức 5% là mức chúng tôi đề xuất trên cơ sở hài hoà nhất giữa quyền lợi cổ đông và định hướng kinh doanh của công ty.

Còn về đối tác, cổ đông chiến lược ngoại, những năm gần đây, nhiều công ty chứng khoán đã tìm đối tác chiến lược ngoại. Việc này cũng trở thành xu hướng đáng chú ý. Tại MBS, từ khi niêm yết, công ty cũng nhận được sự quan tâm của nhiều quỹ ngoại nhưng chưa thực sự tìm được đối tác có cùng chung định hướng phát triển. Chúng tôi đang tích cực làm việc thêm với các quỹ để đạt được đối tác có tiếng nói phù hợp nhất.

Cổ đông hỏi tiếp

-Công ty đã chuẩn bị những gì để đón chứng khoán phái sinh?

-Một cổ đông đi cùng MBS từ những ngày đầu phát triển. Về mô hình tổ chức, các chi nhánh, công nghệ của công ty như thế nào?

Lãnh đạo MBS: Năm qua, công ty đeã đầu tư lại trang thiết bị, công nghệ cho hệ thống MBS. Chi phí bỏ ra không quá nhiều nhưng đã cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên, khách hàng MBS. Ngoài ra, việc đầu tư giúp hình ảnh của công ty đẹp hơn đồng thời phù hợp hơn với các chuẩn mà UBCKNN yêu cầu về hạ tầng.

Về chứng khoán phái sinh, chúng tôi nhận định đây sẽ là sản phẩm tốt cho thị trường và là cơ hội tốt cho các công ty chứng khoán. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đón nhận cơ hội này. Tại ĐHCĐ này, MBS cũng xin ý kiến cổ đông thêm nghiệp vụ liên quan chứng khoán phái sinh.

ĐHCĐ đi vào biểu quyết các nội dung đệ trình. Ngoài các nội dung về kế hoạch kinh doanh, năm nay, MBS cũng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 do bà Cao Thị Thuý Nga từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ứng viên BKS thay thế là bà Vũ Thị Hương do Ngân hàng Quân đội đề cử.

Sau khi kiểm phiếu, ĐHCĐ đã thông qua toàn bộ nội dung đệ trình với tỷ lệ gần 100% ở mọi hạng mục.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ