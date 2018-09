Trực tiếp: Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

07:57 ngày 27/09/2018

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang để tiễn biệt ông lần cuối.

07:56 ngày 27/09/2018



Ông Trần Quân - Con trai trưởng của đồng chí Trần Đại Quang thay mặt gia đình phát biểu cảm ơn.



07:54 ngày 27/09/2018

Ông Trần Quân - Con trai trưởng của đồng chí Trần Đại Quang thay mặt gia đình phát biểu cảm ơn.

07:53 ngày 27/09/2018



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang





07:51 ngày 27/09/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang:

Thưa đồng bào đồng chí và các bạn, thưa gia quyến đồng chí Trần Đại Quang

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là tổn thất rất lớn.

Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tổ chức lễ trọng thể tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956 tại Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình – một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước và cách mạng.

Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980. Hơn 45 năm hoạt động công tác, đồng chí đã cùng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa, cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước. Về đảm bảo an ninh trật tự, chủ động chỉ đạo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, có ý nghĩa chiến lược về phát triển đất nước. Phát hiện đấu tranh ngăn chặn nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Những cố gắng nỗ lực và kết quả nêu trên của đồng chí đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hoạt động đối ngoại của đất nước.

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân, các nghị quyết của BCH Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước.

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí đồng bào, tiếp thu ý kiến đóng góp, đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, được đồng chí đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Đồng chí tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Marc-Lenin, có ý chí chiến đấu cao, bảo vệ nhà nước và nhân dân. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái.

Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, trao tặng đồng chí nhiều Huân huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi sẽ ra sức phấn đấu để đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia đình đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang của chúng ta.





07:49 ngày 27/09/2018

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố phút mặc niệm. Quân nhạc cử bài “Hồn tử sĩ”.

07:46 ngày 27/09/2018



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước



07:43 ngày 27/09/2018

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu



07:40 ngày 27/09/2018

Lễ truy điệu bắt đầu. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu: "Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong những ngày qua, đã có 1.658 đoàn với số lượng khoảng 50.000 người đại diện các cơ quan đoàn thể địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, TP.HCM và quê nhà. Trong đó có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung ở đây hôm nay tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu".

07:40 ngày 27/09/2018

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h sáng ngày 26/9. Đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cùng đồng bào, đồng chí, đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà; trong đó có nhiều đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

07:40 ngày 27/09/2018

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, Chủ tịch nước đã từ trần hồi 10h05 phút ngày 21/9/2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trong suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương cao quý, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

07:38 ngày 27/09/2018

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh ngày 12/10/1956; Quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980;

Là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII

Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI; XII

Đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước từ tháng 4/2016 đến nay, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương;

Đồng chí là Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; là Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

07:37 ngày 27/09/2018

Dự lễ truy điệu Chủ tịch nước ở TP HCM có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương và đại diện nhiều Bộ, ban, ngành cùng người dân TP HCM....

07:33 ngày 27/09/2018

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và tiếng nhạc trầm buồn của bài “Hồn tử sĩ”, đứng túc trực bên linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang là 4 sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ phục màu xanh và 6 chiến sĩ tiêu binh mặc lễ phục màu trắng.

07:32 ngày 27/09/2018

Nhà Tang lễ Quốc gia hôm nay nghi ngút trầm hương. Trên lễ đài là phông nền đen, Quốc kỳ có gắn dải băng tang. Bên trên di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng trong Nhà tang lễ và được phủ Quốc kỳ. Ban thờ đặt chính giữa lễ đài, trên đó đặt lư hương, khung gắn Huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì những công lao đóng góp của ông đối với đất nước.

07:30 ngày 27/09/2018

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang VOV.VN -Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/9/2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

07:29 ngày 27/09/2018

Tại Nhà tang lễ Quốc gia 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, gia quyến của đồng chí Trần Đại Quang và thân bằng cố hữu đã có mặt tại Nhà Tang lễ Quốc gia để chuẩn bị cử hành trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

07:27 ngày 27/09/2018

Tại xã Quang Thiện- quê hương của Chủ tịch nước, không khí nghiêm trang chuẩn bị cho Lễ truy điệu Chủ tịch nước

07:24 ngày 27/09/2018



Tại Ninh Bình, trời đang mưa rất to.

Dòng người vẫn tiếp tục đến viếng và chờ dự lễ Truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

07:20 ngày 27/09/2018

Trong sáng nay, Ban Tổ chức Lễ tang viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước khi lễ truy điệu bắt đầu vào lúc 7h30

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức Lễ tang thắp hương viếng Chủ tịch nước

07:16 ngày 27/09/2018

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết trong sổ tang: “Thưa anh, mấy ngày qua, cơ quan luôn trong không khí buồn rười rượi, vì sẽ vĩnh viễn thiếu vắng anh và không thể tin anh ra đi mãi mãi và ra đi thực sự rồi. Phòng ăn trưa hàng ngày anh vẫn ngồi ăn, anh chị em vẫn chuẩn bị tươm tất bữa ăn nhưng vẫn còn nguyên vẹn, cùng với những nén nhang thơm nhưng thấy xé lòng anh ạ! Kính chúc anh ngủ một giấc bình an cõi vĩnh hằng. Xin thành kính chia buồn sâu sắc đến chị Hiền và gia đình”.

07:15 ngày 27/09/2018

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang.

07:13 ngày 27/09/2018

Trong sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí ra đi để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước , hết lòng vì nhân dân của đồng chí sẽ mãi mãi được đồng chí, đồng bào ghi nhớ. Xin vĩnh biệt đồng chí, ngàn thu yên giấc nơi cõi vĩnh hằng”.

07:11 ngày 27/09/2018



Ghi vào sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trong cuộc đời công tác hơn 40 năm của mình, đồng chí Trần Đại Quang luôn tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp đổi mới , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, để lại niềm tiếc thương vô hạn không gì bù đắp được đối với gia đình đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin gửi tới gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang".

07:10 ngày 27/09/2018



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Ảnh: TTXVN)

07:09 ngày 27/09/2018

Hôm qua, trong lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi sổ tang vĩnh biệt ông.

Sau khi dẫn đầu Đoàn BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là lực lượng Công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này!”.

07:04 ngày 27/09/2018

Tại TP Hồ Chí Minh, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân cũng đang xếp hàng chờ vào viếng Chủ tịch nước tại Hội trường Thống nhất ở TP.HCM trước khi lễ truy điệu được bắt đầu

07:00 ngày 27/09/2018

Cỗ linh xa đã được di chuyển đến Nhà tang lễ Quốc gia

06:58 ngày 27/09/2018

Đoàn xe phục vụ tang lễ đã sẵn sàng

Công tác an ninh được thắt chặt tại Nhà tang lễ quốc gia

06:46 ngày 27/09/2018

Công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được thực hiện chu đáo.

06:43 ngày 27/09/2018

Trong đó, có Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu… đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia đình.

Cùng với đó, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội các nước đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân ta cùng gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đặc biệt, nhiều quốc gia đã cử đoàn đại biểu cấp cao, nhiều Đại sứ, Đại diện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia đình.

06:42 ngày 27/09/2018

Trong ngày 26/9, Lễ viếng Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức Quốc tang.

Cùng thời gian này, Lễ viếng Chủ tịch nước cũng được tổ chức tại Hội trường Thống nhất ở TP.HCM và tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các lực lượng vũ trang, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

06:39 ngày 27/09/2018

Các tổ chức, đoàn thể, người dân tiếp tục vào viếng Chủ tịch nước trong sáng sớm hôm nay, trước khi lễ truy điệu được bắt đầu vào lúc 7h30.

06:38 ngày 27/09/2018

Theo Ban Tổ chức Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tính đến 17 giờ ngày 26/9, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia đình.

06:32 ngày 27/09/2018

Hình ảnh sáng nay tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

17:10 ngày 26/09/2018

Danh sách Ban lễ tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Lễ tang.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

5. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

7. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

9. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

10. Đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

11. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

12. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

13. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

14. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An.

15. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

16. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước.

18. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

19. Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

20. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

21. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

22. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

23. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

24. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

25. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

26. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

27. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

28. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

30. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

31. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

32. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

33. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

34. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

35. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình.

36. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

37. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

16:58 ngày 26/09/2018

Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27/9/2018.

Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Trần Đại Quang quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/9/2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa trang quê hương Chủ tịch nước, xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí./.